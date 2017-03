Geen vloedgolf

Het werd geen klinkende overwinning voor Geert Wilders in Nederland. De gevreesde golf van het populisme in de Europese politiek lijkt voorlopig afgewend. Of toch niet?

Gestuwd door de overwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten en de brexit leken de populistische partijen in Europa op de rand van een doorbraak te staan. In Nederland kwam de grote dijkbreuk er alvast niet. Geert Wilders werd met zijn PVV de tweede partij van het land, maar staat meer dan ooit geïsoleerd. De liberale premier Mark Rutte redde de meubelen, maar zijn sociaaldemocratische

coalitiepartner werd bijzonder zwaar afgestraft. De onvrede vertaalde zich niet in een doorbraak van Wilders, maar in een totale versplintering van de Nederlandse politiek. Die versplintering is niet bevorderlijk voor de politieke stabiliteit. Nederland betaalt politiek een hoge prijs voor het afhouden van Wilders.

Ook in Frankrijk en Duitsland komen er verkiezingen. De Fransen kiezen eerst een president en daarna een parlement. In tegenstelling tot in Nederland maakt Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National wel kans op een plek in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen. Als haar tegenstander de onafhankelijke Emmanuel Macron wordt, zet de Franse kiezer de traditionele politieke partijen een flinke hak. Die ongeziene uitgave van de Franse presidentsverkiezingen maakt bovendien de uitslag van de parlementsverkiezingen onvoorspelbaar. Toch blijft de kans klein dat Le Pen het tot president schopt.

In Duitsland is de populariteit van de populistische Alternative für Deutschland tanend. Daar lijkt een klassiek duel tussen de christendemocraten van kanselier Angela Merkel en de sociaaldemocraten onder aanvoering van Martin Schulz in de maak. Het verrassende in die race is dat Merkel in de verdediging zit. Dat scenario was enkele maanden geleden ondenkbaar.

De vloedgolf van het populisme overspoelt Europa niet, maar dat wil niet zeggen dat de traditionele partijen opgelucht kunnen ademhalen. Sinds de eurocrisis is de Europese politiek herhaaldelijk door elkaar geschud. Haast iedere regerende partij of coalitie werd op de een of andere manier afgestraft. De populisten speelden op een perfecte manier in op het ongenoegen van de kiezer. Niet iedereen laat zich verleiden door hun simplistische oplossingen. Dat getuigt van politieke volwassenheid.

Maar daarmee is de kous niet af. Voorbij het populisme groeit steeds meer de tegenstelling tussen partijen die kiezen voor een open samenleving en partijen die kiezen voor een maatschappij die meer op zichzelf gericht is. De keuze voor dat laatste wordt niet exclusief door populisten gemaakt. Ook andere partijen kiezen, onder druk van hun aanhang of uit opportunistische overwegingen, steeds meer voor een nationale reflex. Die evolutie werkt politiek minstens even verdelend als de extremisten zelf. Die trend keren wordt een van de belangrijke politieke uitdagingen voor de volgende jaren. Slagen de traditionele partijen daar niet in, dan zal de politieke kracht van de populisten opnieuw groeien.