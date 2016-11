Bpost heeft geen gewonnen spel met zijn bod van 2,5 miljard euro op het Nederlandse PostNL. Er dienen nog heel wat obstakels te worden overwonnen. In Nederland, maar ook in België.

Als je overtuigd bent van je zaak, moet je doorzetten. Bpost legde zaterdag officieel een voorstel neer om PostNL over te nemen. Het heeft zich niet laten afschrikken door de afwijzende reacties na het uitlekken van de plannen vorige week.

Het overnamevoorstel is nog niet uitvoerig onderhandeld met de top van PostNL. Het gaat dus niet om een ‘vriendelijk’ bod. Het is echter voorlopig ook geen ‘vijandig’ bod. Het is een ‘ongevraagd’ bod. En eigenlijk is het zelfs nog helemaal geen bod: Bpost heeft het over een ‘vriendelijk voorstel’.

Om van de fusie van de twee bedrijven een succes te maken, heeft Bpost de medewerking nodig van PostNL. Daarom is de instemming van de top van PostNL met het overnamevoorstel belangrijk.

Door het voorstel openbaar te maken, mét details over de aantrekkelijke biedprijs, verhoogt Bpost wel de druk op het management en de raad van commissarissen van het Nederlandse postbedrijf. Als die dit financieel interessante overnamevoorstel afwijzen, zullen ze stevige argumenten moeten voorleggen om dat te verantwoorden tegenover hun aandeelhouders. Dat beperkt hun manoeuvreerruimte.

Het enthousiasme voor de operatie is Nederland is niet groot. Ook niet bij de Nederlandse regering. Men maakt er een groot voorbehoud tegenover een bod dat uitgaat van een Belgisch overheidsbedrijf. De hernationalisering van het Nederlands postbedrijf door de Belgische overheid wekt er weerstand op. Dat is begrijpelijk. Bpost is weliswaar beursgenoteerd, maar tegelijk voorlopig nog altijd een overheidsbedrijf.

Dat vicepremier Alexander De Croo, ook minister van Post en Telecom, het overnamevoorstel gisteravond meteen toejuichte, zal het vermoeden van de Nederlanders alleen maar hebben bevestigd dat Bpost nog onder een stevige politieke voogdij staat in België.

De Croo legde daar zelf ook de nadruk op, door zijn uitspraak dat als na de overname-operatie het aandeel van de Belgische staat in Bpost zakt van 51 naar 40 procent er in de raad van bestuur van het fusiebedrijf geen enkele beslissing zal passeren waar de Belgische overheid het niet eens mee is.

Daarmee haalt de minister de bewering van Bpost in zijn persbericht onderuit dat het bedrijf na de eventuele fusie volledig aan het ‘private’ ondernemingsrecht zal zijn onderworpen.

De uitspraak van De Croo was uiteraard bedoeld voor binnenlandse gebruik. Hij wil er in België de mensen mee sussen die gekant zijn tegen een verdere privatisering van Bpost.

De socialistisch vakbond liet gisteravond al meteen weten zich ‘met hand en tand’ te zullen verzetten tegen de daling van het overheidsbelang in Bpost beneden de 50 procent. En het is geen geheim dat de zeker de Franstalige socialisten van de PS vasthouden aan de meerderheid van de overheid in het postbedrijf.

Weliswaar heeft de Waalse regering in deze kwestie geen vetorecht. Dat belet niet dat er ook in België een stevige politieke discussie zal worden gevoerd over het overnamebod van Bpost op PostNL.

Er dienen dus nog heel wat mensen te worden overtuigd, in Nederland én in België. CEO Koen Van Gerven van Bpost zal al zijn diplomatieke onderhandelingstalenten moeten bovenhalen.