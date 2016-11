Geen ver-van-ons-bedshow

Trump of Clinton? Ook voor Belgische ondernemers kan het een groot verschil maken. Ze moeten het politieke risico incalculeren in hun zakendoen met andere westerse landen. Dat is nieuw.

De verkiezingsslag in de Verenigde Staten wordt ook in België aandachtig gevolgd. Niet alleen omdat wat in Amerika gebeurt altijd meer mediacoverage krijgt dan wat elders in de

wereld speelt. De Verenigde Staten zijn een politieke en economische grootmacht. Een andere opstelling van het land in de wereldpolitiek of een economische koerswijziging kan implicaties hebben tot in alle uithoeken van de wereld.

De inzet van de verkiezingen is groter dan gewoonlijk. Niet omdat de programma’s van de twee kandidaten mijlenver uit elkaar liggen. Wel omdat de kans bestaat dat Donald Trump de verkiezingen wint, een man die de voorbije maanden heeft laten zien dat hij compleet onvoorspelbaar is.

Trumps Republikeinse Partij is traditioneel het bedrijfsvriendelijkst. Maar als hij de zege behaalt, wordt een grote factor van onzekerheid in de Amerikaanse politiek geïnjecteerd. De financiële markten zijn daar niet gerust in, bleek de voorbije dagen.

De VS zijn de vijfde afzetmarkt voor Belgische bedrijven. Heel wat grote Amerikaanse bedrijven zijn in België actief. Als in de VS belangrijke verschuivingen gebeuren, heeft dat een weerslag in België. Het internationale zakenklimaat wordt voor een stuk bepaald door de wisselkoers van de dollar, de olieprijs en de stemming op Wall Street. Die elementen worden beïnvloed door wat in Washington gebeurt en door de beslissingen die daar genomen worden. Voor Belgische ondernemers zijn de verkiezingen in de VS daarom geen ver-van-hun-bedshow.

Een ander beleid in Washington kan implicaties hebben tot in alle uithoeken van de wereld.

Misschien is de ongerustheid over een overwinning van Trump overdreven, misschien niet. Belgische ondernemers die internationaal zakendoen, moeten rekening houden met de onzekerheid, met het politieke risico.

Dat is nieuw in de businessrelaties met andere westerse landen. Ondernemers kunnen er niet langer van uitgaan dat er continuïteit in het beleid zal zijn. Als ze plannen maken, houden ze het best ook rekening met de minder evidente scenario’s over de politieke ontwikkelingen bij onze belangrijkste handelspartners. Die les moeten ze geleerd hebben uit de onverwachte uitslag van de brexitstemming in het Verenigd Koninkrijk eerder dit jaar.

In 2017 zijn er belangrijke verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland, onze belangrijkste drie handelspartners. Het is niet ondenkbaar dat ook daar grote politieke verschuivingen komen, met significante gevolgen voor de Europese besluitvorming.

Ondernemers moeten opnieuw leren werken in een onzekere politieke omgeving.