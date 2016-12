De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry verdedigt krachtig het beleid tegenover Israël, maar in zijn laatste toespraak gaf hij impliciet het falen van de VS toe.

De relatie tussen Israël en de Verenigde Staten is fel verzuurd sinds de VS hun vetorecht in de VN-Veiligheidsraad weigerden te gebruiken bij een resolutie die het uitdeinende nederzettings­beleid van de Israëli’s veroordeelde. Israël reageerde geschokt, maar Kerry stond gisteren pal achter de beslissing. Voor hem geldt dat enkel een tweestatenoplossing een kans op vrede biedt. Het nederzettingsbeleid verhindert die oplossing en leidt uiteindelijk tot een pure kolonisatie van de Palestijnse gebieden, verklaarde de minister van Buitenlandse Zaken in zijn laatste toespraak.

De volgende president van de VS, Donald Trump, betuigt ondubbelzinnig zijn steun aan de harde lijn van Israël en vindt dat de huidige president Barack Obama het land met ‘minachting’ behandelde. ‘Hou vol tot 20 januari’, klonk de Twitter-diplomatie van Trump. Het incident rond Israël maakt duidelijk dat Obama op ramkoers zit met zijn opvolger. Hun afwijkende visie kan een grote impact hebben, ook in Europa. In opdracht van Obama sloofde Kerry zich uit om een doorbraak te forceren in Israël, maar dat is duidelijk mislukt. Wél werd een nucleair akkoord bereikt met Iran, dat Trump in zijn gekende Twitter-stijl ook al van tafel veegde. In Syrië raakten de VS dermate geïsoleerd dat ze niet meer aan tafel zitten. De enige conclusie is dat het Midden-Oostenbeleid van Obama in grote mate gefaald heeft.

Trumps steun aan de ongebreidelde expansie van nederzettingen in Palestijns gebied zal de spanning alleen maar opdrijven.

Dat betekent niet dat het beter wordt onder Donald Trump. Zijn steun aan de ongebreidelde expansie van nederzettingen in Palestijns gebied zal de spanning in het land alleen maar opdrijven. De kans op terreur zal evenredig toenemen met het uitbreiden van de illegale kolonies. De veiligheid van Israël zal afnemen. Ook in de regio zal de scherpe houding van de Republikein onrust wekken. En dan hebben we nog niet het recht gehad om te lezen in 140 tekens wat Trump in Syrië gaat doen. Alles laat uitschijnen dat de spanning in het Midden-Oosten opnieuw opgepookt zal worden en dat er nog meer wapengekletter komt.

Voor Europa is dat een slechte evolutie. Op dit moment hebben we nauwelijks een stem in het debat en zitten we militair gekluisterd aan de VS. Gaan de Europese landen mee in het avontuur van Trump? Of krijgt de Europese diplomatie een nieuwe stem?

Sinds de Amerikaanse inval in Irak in 2003 is het Midden-Oosten volledig onstabiel. Europa heeft daar een prijs voor betaald, eerst met de terreur van Al Qaeda, nadien met die van IS. Als het geweld verder wordt opgedreven, dan laat het zich raden dat de terreurdreiging hier evenredig zal toenemen. Het is verontrustend dat Europa en de Europese diplomatie geen begin van antwoord daarop hebben. Er is noch een Midden-Oostenbeleid, noch een strategie om de terreurdreiging af te bouwen. Ook Europa faalt.