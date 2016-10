Gegokt en verloren

CD&V heeft hoog spel gespeeld door in de begrotingsonderhandelingen een breekpunt te maken van de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen. De partij staat nu met lege handen.

CD&V moet zelfs een andere symbooltrofee inleveren, de speculatietaks. Het was inderdaad dwaas die te handhaven als die taks de schatkist geen geld oplevert maar integendeel miljoenen kost. Dat nu is beslist de roerende voorheffing op dividenden en rente-inkomsten op te trekken naar 30 procent en de beurstaks te verhogen, is ten hoogste een troostprijs die CD&V heeft binnengehaald.

De christen-democraten hebben uiteindelijk bakzeil gehaald met hun voorstel voor een meerwaardebelasting, omdat ze daarover de regering-Michel niet wilde laten struikelen. Daar had CD&V zelf ook niks bij te winnen. De verantwoordelijkheidszin heeft bij de vroegere beleidspartij uiteindelijk toch de bovenhand gehaald.

Het was niet zo’n briljant idee om de invoering van een meerwaardebelasting te koppelen aan de hervorming van de vennootschapsbelasting, op tafel gelegd door de N-VA maar waar CD&V het principieel mee eens is, en dat samen beslist te willen zien met de begroting 2017. Dat veroorzaakte een complete blokkering.

Dat de hervorming van de vennootschapsbelasting op de lange baan is geschoven, is doodjammer.

Beide dossiers zijn nu op de lange baan geschoven, samen met de eis van Open VLD om maatregelen te nemen om het risicokapitaal te stimuleren. Niemand krijgt zijn zin.

Het is de oplossing van het gezond verstand, maar alle partijen lijden erdoor wel gezichtsverlies. En het is doodjammer dat de hervorming van de vennootschapsbelasting er daardoor niet meteen zal komen. Die hervorming is broodnodig, als België aantrekkelijk wil blijven als vestigingsplaats voor bedrijven. Want terwijl de Belgische regeringspartijen daarover blijven bakkeleien, draait de wereld intussen wel door.

Premier Charles Michel (MR) deed op zijn persconferentie zaterdagochtend zijn best om de meningsverschillen tussen de coalitiepartners hierover te minimaliseren, door vooral de nadruk te leggen op over wat de partijen het wél eens zijn geworden: maatregelen om de begroting min of meer op spoor te houden, plus enkele kleine structurele hervormingen op het vlak van pensioenen en de arbeidsmarkt. Dat is inderdaad niet kwaad.

Maar de regering had de lat voor zichzelf wel laag gelegd, door vrede te nemen met 3 miljard euro besparingen in plaats van 4,2 miljard. Dat komt later als een boemerang naar de regering terug. Op deze manier blijft de gezondmaking van de overheidsfinanciën een werk dat nooit eindigt. En de doelstelling van de regering Michel om tegen 2018 een structureel begrotingsevenwicht te halen, wordt nu wel bijzonder onrealistisch.

Bovendien blijft de discussie over de hervorming van de vennootschapsbelasting en over de meerwaardebelasting, twee dossiers die ook premier Charles Michel zaterdag uitdrukkelijk aan elkaar koppelde, als een hypotheek op de regering rusten. De standpunten van de coalitiepartijen hierover liggen mijlenver uit elkaar, hoe groot is de kans dat ze daarover de komende weken of maanden een eerbaar compromis zullen kunnen bereiken?

Kortom, Charles Michel heeft zijn regering gered. Maar het vertrouwen tussen de regeringspartners, dat al niet groot was, is door de ruzie van de voorbije week nog meer aangetast, en niet weinig. Het is twijfelachtig of deze regering nog in staat is om lastige sociaal-economische dossiers aan te pakken en structurele hervormingen door te voeren.