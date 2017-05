De Lijn kan een veel grotere rol spelen in het ontwarren van de mobiliteitsknoop waarin Vlaanderen vastzit, als enkele taboes bespreekbaar worden.

Als openbaarvervoermaatschappij moet De Lijn twee doelstellingen proberen te realiseren: zo veel mogelijk reizigers vervoeren, tegen een aanvaardbare kostprijs voor de overheid - de belastingbetalers. Maar ze scoort niet geweldig op die twee punten. Vorig jaar vervoerde De Lijn 519 miljoen reizigers, 2 procent minder dan in 2015. De inkomsten die ze haalde uit de verkoop van tickets en abonnementen stegen wel met bijna 10 procent tot 186 miljoen euro. Maar daarmee wordt amper een vijfde van de kosten gedekt.

De Lijn zit klem tussen twee doelstellingen die moeilijk verenigbaar zijn. Als de bus- en tramritjes gratis zijn, zouden ongetwijfeld veel meer mensen daar gebruik van maken en zouden de reizigersaantallen de hoogte in gaan. Maar dan moet een pak meer belastinggeld naar de De Lijn vloeien. De Vlaamse overheid subsidieert de onderneming nu met ongeveer 1 miljard euro per jaar. Omgekeerd, als de vervoermaatschappij haar aanbod rationaliseert en buslijnen schrapt om de kosten onder de controle te houden verliest ze onvermijdelijk een aantal reizigers. Dat gebeurt eveneens als ze de tickets duurder maakt.

Dat De Lijn permanent moet schipperen tussen die twee doelstellingen maakt dat haar manoeuvreerruimte bijzonder klein is. De financiële resultaten van het bedrijf zijn er de voorbij jaren lichtjes op vooruitgegaan. Maar een gezond financieel bedrijf is De Lijn niet. En het aantal reizigers dat ze vervoert gaat sinds 2010 gestaag in dalende lijn. Doordat De Lijn iedereen tevreden probeert te houden, maakt ze iedereen ontevreden. Tegelijk speelt ze onvoldoende de rol die van een openbaarvervoermaatschappij mag worden verwacht in het oplossen van de mobiliteitsproblemen op de Vlaamse wegen en in de Vlaamse steden.

Het is niet de taak van de overheid om voor iedereen in Vlaanderen het vervoer te organiseren.

Er wordt gewoon te veel geëist van De Lijn. Van het aantal reizigers dat de maatschappij vervoert, mag geen fetisj worden gemaakt, evenmin van het financieel resultaat dat ze moet boeken. De opdracht van De Lijn wordt geherdefinieerd: hoe kan de maatschappij op een kostenbewuste manier een efficiënte bijdrage leveren tot het terugdringen van het autoverkeer in Vlaanderen, tot de mobiliteit en tot de bescherming van het milieu?

Twee taboes moeten daarbij bespreekbaar kunnen worden. Eén: we moeten afstappen van de eis dat iedereen in Vlaanderen een bushalte voor zijn deur - of vlak erbij - moet hebben. Wie op een afgelegen plek gaat wonen, moet daarvan de gevolgen aanvaarden. Het is niet de taak van de overheid om het vervoer te organiseren voor iedereen in Vlaanderen. Er zijn genoeg alternatieven. Het principe van de basismobiliteit moet op de schop

Twee: we moeten durven te zeggen dat mobiliteit een prijs heeft, dat daarvoor betaald dient te worden, ook al gaat het om gemeenschappelijk openbaar vervoer. Als mensen zich verplaatsen op een andere manier, kost dat ook geld. De meesten zijn best wel bereid meer te betalen voor een ritje met de bus of de tram als ze daarvoor een snelle, stipte en comfortabele verbinding krijgen.

De Lijn moet in staat zijn die nieuwe opdracht in te vullen als ze wordt verlost uit de dwangbuis die de huidige beheersovereenkomst is. Het zijn de politieke beleidsmakers in Vlaanderen die de keuze moeten maken: blijven we aanmodderen of gaan we resoluut voor een moderne vorm van openbaar vervoer?