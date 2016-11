Geld en je leven

Onze ziekenhuisfinanciering is uit evenwicht. We verspillen geld en middelen, terwijl we elders onnodig rantsoeneren. Tijd om het genezingsproces te starten.

We staan aan de rand van de afgrond en nu moeten we een belangrijke stap vooruitzetten. Zo luidt de klassieke Wetstraat-grap over belangrijke hervormingen. Altijd is er wel ergens een belangengroep die stokken in de wielen steekt. Tot het echt niet meer kan, en de hervorming in veel moeilijkere omstandigheden dan nodig moet gebeuren.

Zo is het ook met de ziekenhuisfinanciering. Ooit was die een perfect model voor een land waarin de gezondheidszorg in volle expansie was en het zinvol was om artsen financieel aan te moedigen tot meer medische prestaties, daarin bijgestaan door technologie.

Anno 2016 is het model uit evenwicht. In een vergrijsde samenleving zijn veel oude patiënten, die vaak meerdere aandoeningen hebben. Niet alleen hun heup is bijvoorbeeld gebroken, maar ze lijden ook aan diabetes en beginnende dementie. Dat vergt overleg tussen artsen, dat nu niet vergoed wordt. Ook elders loopt het verkeerd: de financiering zet aan tot de rantsoenering van verpleging, en tot de verspilling van financieel aantrekkelijke labotesten en radiologische testen.

Er is wel degelijk veel geld voor de gezondheidszorg. Het komt erop aan het beter te besteden.

Ziekenhuizen zijn op dit moment op zichzelf aangewezen om die scheeftrekking te corrigeren. Uit de jaarlijkse financiële analyse van de Vlaamse ziekenhuizen blijkt dat vooral de grote instellingen daarin slagen. Size matters. De kleine ziekenhuizen lijden doorgaans verlies en werven nauwelijks nog aan. Vorig jaar wierven de 51 Vlaamse ziekenhuizen samen 700 extra mensen aan, maar van hen gingen er netto maar 13 bij de 17 kleinste instellingen aan de slag.

De klassieke moeilijkheid is dat op een goede gezondheidszorg geen prijs zou mogen staan, terwijl het budget in de praktijk niet oneindig is. De extra moeilijkheid van dit tijdperk is dat er sowieso geen geld over is. We lenen nu al om de lopende uitgaven te kunnen betalen, terwijl de grote vergrijzingsfacturen ook in de gezondheidszorg nog moeten komen.

Daarom komt het erop aan het geld gerichter te besteden. Er is wel degelijk veel geld. Jaarlijks gaat zes miljard euro overheidsgeld naar de Belgische ziekenhuizen. Nog eens een kleine acht miljard euro gaat naar de artsen, die met een deel van dat inkomen ziekenhuizen mee financieren.

Federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ziet de hervorming van de ziekenhuisfinanciering als een van haar grote opdrachten. Dat is meer dan terecht, al wordt het geen makkelijke oefening. Het betekent dat grote verschillen in de verloning van artsen moeten worden afgevlakt, zodat verkeerde financiële stimuli verdwijnen. Het betekent dat kleine ziekenhuizen hun trots moeten inslikken en vaker samenwerken met andere instellingen. Het betekent wellicht dat iets minder geld naar machines en iets meer naar verpleging moet.

Voor de ziekenhuiswereld belooft het een lastig genezingsproces te worden, maar ermee wachten maakt het alleen pijnlijker.