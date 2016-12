De emoties hebben het gehaald van de rede. De weigering van PostNL om in te gaan op het fusievoorstel van Bpost is een gemiste kans, voor beide.

Bpost heeft in Nederland definitief een blauwtje opgelopen met zijn overnamebod op PostNL. Er waren nochtans stevige rationele argumenten voor het samengaan van de twee bedrijven. De prijs die Bpost bood, was bovendien genereus. Maar in Nederland is het overnamevoorstel op een koude steen gevallen. Het management van PostNL wilde van de Belgen niet weten en kreeg voor zijn verzet vele politieke sympathiebetuigingen.

Emotionele overwegingen speelden daarbij de hoofdrol. Het bewijst dat de lotgevallen van een voormalig overheidsbedrijf, ook al is het (gedeeltelijk) geprivatiseerd, de politieke gemoederen blijven beroeren. In Nederland net zo goed als in België. De aandeelhouders, die toch het laatste woord zouden moeten hebben, hebben niet eens een kans gekregen zich over het overnamevoorstel uit te spreken.

In principe kan Bpost zich rechtstreeks tot de aandeelhouders van PostNL richten om te proberen alsnog de buit binnen te halen. Maar Bpost liet gisteren weten dat niet te zullen doen. Doorzetten met het bod, als het management van PostNL zich daartegen verzet en in een politiek vijandige omgeving, heeft inderdaad geen zin.

It takes two to tango.

De kritiek die in Nederland op Bpost wordt gespuid door de CEO van PostNL, Herna Verhagen, en door minister van Economische Zaken Henk Kamp is niet terecht. Dat is natrappen.

Maar de top van Bpost moet ook een gewetensonderzoek doen. Hij heeft de toenadering tot PostNL onhandig aangepakt. Op een slecht moment, want vlak voor belangrijke verkiezingen in Nederland.

Ongevraagd en agressief op de deur komen bonken, enkele maanden nadat een korte vrijage op niets is uitgelopen, is bovendien niet de beste manier om een partner op wie men zijn oog heeft laten vallen tot een huwelijk te overtuigen. It takes two to tango. Bpost had de tijd moeten nemen om PostNL te versieren, had samen met het management van het Nederlandse postbedrijf een fusieakkoord moeten uitwerken dat ze vervolgens aan hun aandeelhouders hadden kunnen presenteren. Dát is de volgorde van de dingen.

Het is een gemiste kans. PostNL denkt het als single beter te kunnen rooien op een markt die internationaler en concurrerender wordt en met disruptie wordt geconfronteerd. Gezien de prestaties die het bedrijf de voorbije jaren neerzette, is scepsis daarover gewettigd. Bpost van zijn kant moet op zoek naar andere opportuniteiten om zijn groeiambities, vooral op de pakjesmarkt, te kunnen realiseren. Dat is geen simpele opgave. Want er zijn weinig overnamedoelwitten die én voor Bpost financieel haalbaar zijn, én die zo goed bij het Belgische postbedrijf passen.

De wonden moeten nu wat helen. Maar het is niet uitgesloten dat PostNL en Bpost na enige tijd inzien dat een samengaan toch wel aangewezen is.