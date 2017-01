Premier Charles Michel wil dit jaar een brede hervorming van de bedrijfsbelastingen realiseren. Intussen trekt hij deze week wel met lege handen naar Davos.

Op hun nieuwjaarrecepties dit weekend hebben de regeringspartijen N-VA en CD&V er van af gezien de ander al te fel onder vuur te nemen. Ze hebben elkaar weliswaar geen bloemetjes toegeworpen, maar anderzijds vlogen de bloempotten ook niet over en weer.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 die hun schaduw vooruit beginnen te werpen, wordt 2017 het laatste jaar waarin de verkiezingskoorts ernstig regeringswerk niet helemaal onmogelijk maakt.

De economische hemel klaart bovendien op. Alle regeringspartijen hebben er dus belang bij nog wat door te zetten, om met zichtbare resultaten naar de verkiezingen te kunnen trekken. Vandaar hun goede voornemens. Het is afwachten hoe lang die stand houden.

‘2017 moet het jaar van akkoorden worden’, hield CD&V-voorzitter Wouter Beke zijn achterban voor. De partij liet het hameren op de eis voor een meerwaardebelasting op aandelen voor een keer achterwege.

N-VA-voorzitter Bart De Wever van zijn kant schoof de hervorming van de vennootschapsbelasting wel als een belangrijke doelstelling voor dit jaar naar voor. Maar hij erkende dat er een dringender prioriteit is: de verlaging van het begrotingstekort.

Premier Charles Michel (MR) ziet de hervorming van de vennootschapsbelasting ook als een van de belangrijkste opdrachten voor zijn regering dit jaar, zei hij zaterdag in De Tijd. Maar hij wil het grondig aanpakken. Hij mikt op een brede hervorming van de belastingen op bedrijven, ondernemers en aandeelhouders, die verder gaat dan de vennootschapsbelasting alleen.

Een nobel voornemen. Het fiscaal palmares van de regering Michel is voorlopig nog erg bleek. Veel verder dan enkele flopbelastingen – de speculatietaks, de Kaaimantaks – is ze nog niet geraakt. Als er niks meer volgt, zal deze regering de geschiedenisboeken in gaan als de ploeg die het standaardtarief van de roerende voorheffing tot 30 procent heeft verhoogd.

Michel wil komen tot een coherent systeem van bedrijfsbelastingen dat komaf maakt met een aantal anomalieën die nu bestaan. Kortom: hij wil niet één straat opbreken en heraanleggen, hij wil de hele wijk hertekenen.

Zo hoort het ook. Dit is de juiste aanpak. Maar het is wel erg ambitieus. Zal hij dit op enkele maanden kunnen realiseren? Want dit gaat veel verder dan het verlagen van de tarieven van de vennootschapsbelasting en het schrappen van enkele aftrekposten.

Als Michel deze plannen doorzet, zullen er bovendien veel hakken in het zand gaan. Want er zijn nogal wat bedrijven in ons land voor wie een hervorming van de vennootschapsbelasting – als het geen verlaging is – niet zo nodig hoeft. Ze weten immers wat ze hebben, maar ze weten niet wat ze zullen krijgen.

Deze week trekt premier Charles Michel naar het World Economic Forum in Davos. Met lege handen. Hij is er gastheer op een receptie voor buitenlandse investeerders. Hij moet hen vertellen dat Europa de Belgische regering heeft verboden nog fiscale voordelen toe te kennen aan multinationals.

Maar hij kan hen niets in de plaats aanbieden. Behalve goede voornemens. Maar dat is mager, in de concurrentiestrijd die woedt om buitenlandse investeringen aan te trekken.