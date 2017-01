Great again

In zijn eerste toespraak als president was Donald Trump bijzonder duidelijk: hij wil onverkort zijn verkiezingsbeloften uitvoeren met de bedoeling Amerika opnieuw groots te maken. Dat voornemen zal in alle uithoeken van de wereld gevoeld worden.

Trump heeft maar één modus. Wie dacht dat hij als president anders uit de hoek zou komen dan als kandidaat, mag dat vergeten.

In zijn toespraak was Trump snoeihard voor de Amerikaanse politici. 'Ze leefden in welstand terwijl jobs verloren gingen', luidde het ongenadige verdict. En hij deed de dure belofte dat het afgelopen was met dat soort politici.

De macht gaat van Washington naar het volk, beloofde Trump. Veel populistischer kan je een toespraak niet maken. Maar het is duidelijk dat Trump zich blijft profileren als een onconventionele politicus die het niet hoog op heeft met de voorgaande generaties.

Over het voornemen om een protectionistische koers te varen, liet Trump evenmin twijfel bestaan. De jobs die verloren gegaan zijn, moeten terugkomen. De basisfilosofie is simpel: 'Koop Amerikaans en werf Amerikaans aan'.

Dat betekent dat de huidige globalisering in de VS gekeerd wordt. Dat de vrijhandelsverdragen op de helling staan en dat Amerika zijn macht zal gebruiken om de eigen economie te versterken. Dat klinkt bijzonder bedreigend. En als Trump dat voornemen uitvoert, wordt de economische modus van deze wereld herschreven.

Maar na zijn eedaflegging moet niemand er nog aan twijfelen wat de nieuwe president van de VS wil. Niet alleen zijn land groot maken, maar er ook een versterkte burcht van maken.

In één ruk door maakte Trump ook duidelijk dat hij niet langer de militaire inspanningen wil leveren voor bondgenoten. Volgens hem hebben de Amerikanen miljarden aan defensie gespendeerd om andere landen te helpen en hen te verrijken. Voor Trump kan dit niet langer: Amerikaans belastinggeld uitgeven voor de verdediging van bondgenoten terwijl de eigen infrastructuur in elkaar zakt, dat is verleden tijd.

Waarmee nog maar eens duidelijk wordt dat de VS onder Trump een isolationistische koers gaan varen, zowel economisch als militair. Trump sluit daarmee duidelijk een internationaal hoofdstuk af. Wie dachtt dat de VS de 'pax Americana' in Europa zouden blijven handhaven, mag het vergeten. Om Amerika opnieuw groots te maken, plooit het op zichzelf terug.

Voor Europa zijn de gevolgen duidelijk: economisch mag ze het vrijhandelsverdrag wel vergeten. De kans dat er hoge toltarieven worden geheven voor Europese producten is reëel. Wat de NAVO betreft was de nieuwe president even duidelijk: de subsidiëring van het bondgenootschap is niet langer aan de orde.

In hoeverre hij zijn plannen zal uitvoeren, is onduidelijk. Maar na zijn eedaflegging moet niemand er nog aan twijfelen wat de nieuwe president van de VS wil. Niet alleen zijn land groot maken, maar er ook een versterkte burcht van maken. En dat is een radicale breuk met de Amerikaanse politiek sinds de Tweede Wereldoorlog.

Of Trump in zijn opzet zal slagen, valt moeilijk te voorspellen. Dat zijn beleidsplannen de wereld ingrijpend gaan veranderen, dat staat vast.