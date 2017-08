Nu de economische groei in de eurozone weer op dreef komt, wordt de ECB sterker aangemaand te stoppen met haar extreem soepele geldbeleid. Maar ze lijkt nog niet bereid om te ontwapenen.

De economische groei in de eurozone versnelde in het tweede kwartaal van dit jaar tot 2,2 procent. De inflatie kwam in juli uit op 1,3 procent tegenover 0,2 procent in juli vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die Eurostat deze week bekendmaakte. In die cijfers vinden politici en economen in landen als Duitsland en Nederland munitie voor hun eis dat de ECB stilaan een einde maakt aan haar extreem soepele geldbeleid. Dat heeft de groei ondersteund toen die sterk was teruggevallen. Maar het heeft ook kwalijke economische effecten. De druk op de ECB om haar monetaire bazooka op te bergen neemt toe. Het Duitse grondwettelijk hof besliste deze week aan het Europees Hof van Justitie de vraag voor te leggen of de ECB met haar massaal opkopen van overheidsobligaties sinds maart 2015 wel binnen het mandaat is gebleven dat de Europese verdragen haar gegeven hebben.

Hoe meer kritiek op de ECB, hoe meer die geneigd lijkt haar hakken in het zand te zetten. Een aantal ECB-bestuurders grijpt de recente stijging van de euro tegenover de dollar aan om de vraag tot een verstrakking van haar beleid te counteren, blijkt uit de notulen van de bestuursvergadering in juli. Het argument is dat de klim van de euro met 10 procent sinds begin dit jaar de inspanningen van de ECB deels tenietdoet om de inflatie naar 2 procent op te drijven. De duurdere euro maakt ingevoerde producten goedkoper en remt zo de inflatie af.

Een sterke munt is het bewijs van de gezondheid van de economie.

Heel overtuigend is dat argument niet. De stijging van de euro weerspiegelt de betere economische conjunctuur in de eurozone. Dat zou de ECB tevreden moet stemmen, in plaats van te jammeren dat de duurdere euro de inflatie afremt. De sterkere euro plaatst de bedrijven in de eurozone ook niet meteen voor een probleem: de munt staat vandaag tegenover de dollar nog altijd een stuk lager dan in 2011-2014.

Een sterke munt is een bewijs van de gezondheid van de economie. De economie in de eurozone is uit het dal gekropen, ze heeft de doping van een kunstmatig goedkope euro niet meer nodig. En nu de groei weer op dreef komt, zal er automatisch wat extra interne inflatiedruk komen. Er is dus geen behoefte om die op een geforceerde manier via een goedkope euro te importeren.

Is de ECB echt ongerust over de koersstijging van de euro? Of speelt iets anders? Niet alle eurolanden lijken klaar om af te kicken van de monetaire drug, omdat ze de voorbije jaren verzuimd hebben de nodige economische hervormingen door te voeren. Als de ECB stopt met het opkopen van staatsobligaties, dreigt de rente in sommige eurolanden significant te stijgen. Dat kan de demonen van de eurocrisis wekken. Wil de ECB die landen de hand boven het hoofd blijven houden?

Of misschien is het gewoon koppigheid en wil de ECB absoluut bewijzen dat ze onafhankelijk is en niet plooit voor externe druk.