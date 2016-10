Dat opeenvolgende regularisatieronden niet volstaan om de belastingplichtigen te overtuigen ál hun zwart geld op te biechten, bewijst dat half werk wordt geleverd.

Het zal wel schrikken zijn voor de belastingzondaars die berouw hebben getoond en gebruik hebben gemaakt van een van de opeenvolgende regularisatieronden om zich geheel of gedeeltelijk in regel te stellen. Ze dachten definitief absolutie te hebben gekregen, maar nu heeft de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) van Gent de parketten gevraagd 61.500 regularisatiedossiers aan een grondiger onderzoek te onderwerpen om te controleren of de betrokkenen echt wel ál hun belastingzonden hebben opgebiecht. Uit een paar dossiers die voor het gerecht zijn beland, blijkt dat soms nog zwarte kapitalen buiten het zicht van de fiscus zijn gehouden. De BBI raamt dat het in de 61.500 dossiers om 36 miljard euro kan gaan.

Er is nooit grondig onderzocht of de belastingplichtige die kwam regulariseren open kaart speelde.

Zullen de parketten erachteraan gaan? Allemaal met evenveel ijver? Dat is twijfelachtig. Met zijn ophefmakende initiatief wil de Gentse BBI-directeur Karel Anthonissen vooral wijzen op de hiaten die in de regularisatieprocedures zaten of nog zitten. Er is nooit grondig onderzocht of de belastingplichtige die kwam regulariseren wel helemaal open kaart speelde. De overheid was al blij dat de operatie extra geld in het laatje bracht, ze wilde het niet te hard spelen.

Belastingzondaars kunnen verschillende redenen hebben gehad om niet al hun zwart geld te regulariseren. Er hing immers een aanzienlijk prijskaartje aan. Wellicht dachten sommigen de fiscus te slim af te zijn door hem enkele brokken toe te werpen terwijl ze andere vluchtroutes opzochten. Met het opbiechten van zonden moet je ook niet overdrijven. Of het vooruitzicht een flink stuk van hun kapitaal te moeten afstaan aan de fiscus schrikte hen af en daarom beperkten ze de regularisatie tot de inkomsten uit die kapitalen. Zeker als die kapitalen oorspronkelijk wit waren, maar ze dat niet meer konden bewijzen. Ook aan zelfpijniging zijn grenzen.

Het was mogelijk slechts gedeeltelijk te regulariseren, omdat de procedure en de controle niet sluitend waren. Er is half werk geleverd. In 2004 organiseerde de overheid een eerste rondje fiscale amnestie, met de eenmalige bevrijdende aangifte. Eigenlijk had het daarbij moet blijven. Maar er zijn intussen nog enkele andere regularisatierondes geweest. Daarmee gaven de overheid en de fiscus aan de belastingplichtingen het signaal: haast u niet om u in regel te stellen en uw zwart geld op te biechten, u krijgt later nog kansen. Internationaal wordt de strijd tegen belastingontduiking opgevoerd, fiscale vluchtroutes worden afgesneden, maar slechts beetje bij beetje komt het zwart geld tevoorschijn. Zo raakt het probleem nooit helemaal opgelost. Een kordatere aanpak is nodig om komaf te maken met het zwart geld in de economie.

De strijd tegen de fiscale fraude is in dit land een traditionele maatregel om enkele tientallen of honderden miljoenen extra inkomsten te vinden voor de begroting, elk jaar opnieuw. Pas als de overheid dat niet mee kan gebruiken om de begroting te smukken, zal het werk af zijn.