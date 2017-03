Het gele gevaar

De overname van westerse bedrijven door China is een teken dat het land zijn plek op het wereldtoneel opeist. We moeten daarbij wel onze eigen economische en politieke belangen bewaken.

Chinese ondernemingen manifesteren zich sinds enige tijd nadrukkelijk als overnemers van westerse bedrijven. Ook in Belgie. Al 65 bedrijven in ons land, die samen 18.000 personeelsleden tellen, hebben een Chinese groep als hoofd- of minderheidsaandeelhouder. Het gaat vaak om Chinese staatsondernemingen of ondernemingen waarvan de toplui nauwe banden hebben met de Chinese Communistische Partij.

Past dat in een groot masterplan om de controle te verwerven over strategische bedrijven in het Westen? Het is moeilijk te zien wat het strategisch belang voor China is van een kleine bank in België of een Nederlandse uitbater van parkeergarages. Dat ligt wat anders als het gaat om een elektriciteitsnetbeheerder als Eandis of een technologiebedrijf als Punch Powertrain.

China heeft zich de jongste decennia opgewerkt tot een economische wereldmacht. Het is in een geglobaliseerde economie dan ook logisch dat Chinese bedrijven actief worden buiten hun eigen land. Door de grote valutareserves die het land als fabriek van de wereld met zijn export de voorbije jaren heeft opgebouwd, beschikt het nu over veel geld om op overnamejacht te gaan in het buitenland.

China is erop uit zijn economische macht te vergroten, en zo zijn internationaal politiek gewicht.

Wat zoeken Chinese bedrijven daar? Geografische diversificatie. Maar zeker ook knowhow op het vlak van management, marketing en technologie. Kennis die ze kunnen gebruiken om zich te versterken, in eigen land én in het buitenland.

Het verzamelen van knowhow, via geoorloofde en minder geoorloofde kanalen, gebeurt om een grotere economische macht te verwerven. Het is uiteraard de bedoeling die economische macht om te zetten in internationaal politiek gewicht en militaire slagkracht. Daar moeten we ons bewust van zijn. Daarom is het nodig aandachtig te zijn voor de opmars van de Chinezen in westerse bedrijven. Want die kan een bedreiging vormen voor onze eigen internationale economische en politieke positie.

Het is echter niet nodig in een kramp te schieten over de Chinese overnames. Het is normaal dat China zijn plek op het wereldtoneel opeist. Laten we niet vergeten dat Belgische bedrijven als Janssen Pharmaceutica en Bell Telephone destijds ook kansen hebben gekregen in China. En Ageas is er partner in de verzekeringsjointventure Taiping Life.

Net als in internationale handel moet in internationale investeringen het wederkerigheidsprincipe gelden. Als China westerse bedrijven overneemt, moet het toestaan dat het omgekeerde ook gebeurt. Hoe groter de belangen die China in het Westen opbouwt, hoe meer drukkingsmiddelen het Westen echter heeft om China tot die wederkerigheid aan te sporen.