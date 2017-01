Het Witte Huis van Trump

Wie dacht dat Donald Trump in het Witte Huis zijn taal, gedrag en aanpak zou milderen, weet na afgelopen week wel beter. Trump blijft geheel zijn autoritaire en agressieve zelf.

Het Amerikaanse magazine The Atlantic vatte tijdens de kiescampagne de situatie perfect samen: ‘De pers neemt Trump niet serieus, maar wel letterlijk. Zijn kiezers nemen hem niet letterlijk maar wel serieus.’ Na een week Witte Huis weten we het zeker: Trump vindt zichzelf niet alleen serieus, maar hij neemt zichzelf ook letterlijk.

De eerste week van de nieuwe Amerikaanse president verliep stormachtig: een stortvloed van tweets, twaalf presidentiële decreten en een hele hoop provocerende uitspraken. President Trump verschilt in niets van kandidaat Trump. Wie op staatsmanschap of een mildere toon had gerekend, is eraan voor de moeite. Natuurlijk drukt iedere president graag zijn stempel bij het begin van zijn ambtsperiode. De vorige president Barack Obama ondertekende 16 decreten in zijn eerste week. Maar in stijl en toon was er een wereld van verschil.

Trump breekt radicaal met het status quo dat decennialang de geopolitiek overheerste. Hij kegelde onmiddellijk het Aziatische handelsverdrag omver. Hij voert nu al een handelsoorlog met Mexico en belooft nog steeds de bouw van een muur. De entourage van de president geeft eveneens te denken. Woordvoerders die met ‘alternatieve feiten’ komen, dat is puur ‘1984’ van George Orwell.

Het antwoord op een bullebak van een president is zich schrap zetten en je mannetje staan.

Trump gaat doen wat hij gezegd heeft, zonder veel ruimte voor compromis. Natuurlijk moet hij kunnen rekenen op de Republikeinse partij om hem daarin te steunen. Maar tot nu toe was er geen weerwerk tegen de bonte verzameling van mensen die hij benoemde op strategische posten. Het kan zijn dat dat weerwerk er nog komt, maar voorlopig zijn daar geen indicaties voor.

Het bezoek van de Britse premier Theresa May aan Trump zet meteen ook de toon voor de discussie over de brexit. Via zijn EU-ambassadeur verklaarde Trump al de politieke oorlog aan de EU. Hij hoopt dat hij in May een partner vindt, net als in de Russische president Vladimir Poetin.

Op economisch en politiek vlak wil Trump de krachtsverhoudingen herschrijven. In welke mate hem dat zal lukken, valt te bezien. Maar het valt aan te nemen dat de zekerheden van vroeger volledig wegvallen.

Europa moet daarop een sterk antwoord bieden en opkomen voor de eigen democratische waarden. De timing is slecht, want er komt een loodzwaar verkiezingsjaar aan. Bovendien is er in de EU grote onenigheid, wat de slagkracht nog meer ondermijnt. Het goede antwoord op een bullebak van een president is zich schrap zetten en je mannetje staan. De vraag is of Europa dat kan.