Het blijvende gevecht

De belangrijkste les van 25 jaar Zwarte Zondag is dat de strijd tegen politiek simplisme nodig blijft. En dat we moeten proberen dat gevecht vanuit uit de eigen sterkte te voeren.

Dag op dag vijfentwintig jaar geleden beleefde het Vlaams Blok tot consternatie van velen een historische doorbraak. De klap was zo groot dat Jean-Luc Dehaene, die nadien premier werd, aanvankelijk uit de politiek wilde stappen. In zijn memoires legde hij uit het verkiezingsresultaat als een slag in zijn gezicht te ervaren.

De belangrijkste vraag in dit Trump- en brexittijdperk is of we de lessen van 25 jaar geleden hebben geleerd. Want de strijd tegen politiek simplisme woedt nog steeds. Het voorzichtige antwoord van die denkoefening is dat na Zwarte Zondag te krampachtig is gereageerd op het Vlaams Blok. Dat leidde er om te beginnen toe dat sommige thema’s nauwelijks bespreekbaar waren.

Een van de voorbeelden is de grote moeite waarmee het Vlaamse inburgeringsbeleid tot stand kwam, een beleid dat nadien nochtans grote steun kreeg. Dat alles bespreekbaar moet zijn, komt omdat de angst van mensen authentiek kan zijn, ook al is hij niet makkelijk te beantwoorden. Hij moet daarom minstens gehoord worden. Filosoof Alain de Botton omschreef populisme ooit als de denkfout waarbij degene die het best je woede begrijpt, gezien wordt als degene die er de beste oplossing voor heeft.

Goed politiek beleid komt erop neer die twee te scheiden en ook over de problemen van bijvoorbeeld migratie en internationale samenwerking te praten, ook al zijn de oplossingen moeilijker en lastiger dan we willen.

Je kan doen alsof we een welvaartsstaat hebben zonder dat we ervoor moeten werken.

Een tweede uiting van die kramp was het cordon sanitaire, dat er op den duur toe leidde dat zelfs geen enkel voorstel van een VB-politicus per definitie ernstig kon worden besproken, ook al hield het per ongeluk misschien zelfs steek. Het cordon verhinderde dat het Blok aan de macht deelnam, maar het maakte extreemrechts verkiezing na verkiezing slapend rijk. Het had, achteraf bekeken, wellicht ook anders gekund: leg gewoon uit aan welke minimumvereiste een partij waarmee je samen bestuurt, moet voldoen. Leg uit wie niet aan je norm voldoet. En waarom.

Het punt is dat dit geen verhaal over 1991 alleen is. Het gaat ook over hier en nu. De opstand tegen het establishment woedt op dit moment zowel rechts als links, waarbij al wie de complexiteit van de wereld niet probeert te negeren in het nadeel is.

Je kan doen alsof je de superrijken alle facturen van de Belgische staat kan doen betalen, zonder dat 99 procent van de kiezers dat zullen voelen. Je kan doen alsof we migratie volledig kunnen uitwissen. Je kan doen alsof bedrijven alles zullen betalen, zonder dat het iemand zijn of haar job zal kosten. Je kan doen alsof we alle misdaad kunnen oplossen door niet-Vlamingen buiten te zetten. Je kan doen alsof technologie de wereld niet verandert en globalisering niet bestaat. Je kan zelfs doen alsof we een welvaartsstaat hebben zonder dat we ervoor moeten werken.

Dat is niet zo, maar het blijft een politiek gevecht om genoeg mensen daarvan te overtuigen.