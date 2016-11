Het spant erom

Keren de kansen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen? Zelfs de beurzen worden zenuwachtig over een mogelijke overwinning van de Republikeinse kandidaat Donald Trump.

Voor wat het waard is: de Amerikaanse beursindex S&P500 zou een voorspellende kracht hebben als het op presidentsverkiezingen aankomt. Evolueert de beursindex de drie maanden voor de verkiezingen negatief, dan wint de uitdager. Omgekeerd wint de zetelende president. Slechts driemaal werd van dat patroon afgeweken. Zeker na de correctie van gisteren staat de beursindex weer negatief. Als de correlatie klopt, wordt Donald Trump de volgende president van de VS. Hillary Clinton wordt als Democratische kandidate gerekend tot het zetelende kamp. Vandaar de onrust op de beurs.

Er is ook reden tot ongerustheid. Sinds de FBI vorige week aankondigde dat er een nieuw onderzoek naar het e-mailverkeer van Clinton komt, staat de Democratische kandidate onder druk. Hoewel niets bekend is van het onderzoek en de omvang ervan - de FBI werkt er pas sinds zondag aan - was de aankondiging een enorme klap in de kiescampagne. Voor het eerst sinds lang kon Trump nog eens winnen in één peiling.

Maar erger is dat Clinton vlak voor de stembusgang nog maar eens het etiket ‘leugenachtig’ opgeplakt kreeg en dat de Republikeinse tegenstand het aangekondigde onderzoek maximaal uitbuit. Waarom de FBI het onderzoek bekendmaakte, is onduidelijk. Maar voor FBI-directeur James Comey moet het wel duidelijk geweest zijn dat hij daarmee op het einde van de kiescampagne een politieke daad stelde.

Donald Trump afschrijven als de volgende president van de VS is nog altijd niet mogelijk.

Hoe groot de impact van de aankondiging is, is onduidelijk. Er worden dagelijks tientallen peilingen gepubliceerd. Die zijn niet allemaal even betrouwbaar. Alles door elkaar gerekend heeft Clinton nog een voorsprong, maar die neemt af.

De race bracht twee heel onpopulaire kandidaten tegenover elkaar. Dat maakt het voor de Amerikaanse kiezer niet eenvoudig. Wie tegen Trump is, kan natuurlijk voor Clinton stemmen, maar in de huidige ambiance is dat niet zo evident. En wie tegen ‘het systeem’ en Clinton is, moet zich tevredenstellen met Donald Trump. Clinton heeft nog een paar staten voorsprong, maar het zullen weer de uitslagen in de ‘swing states’ zijn die de uitslag bepalen.

Op 8 november kan Florida de doorslaggevende staat worden. Wint Clinton daar, dan is het presidentschap voor Trump onmogelijk. Verliest ze die staat, dan heeft Trump nog altijd goede kansen om president te worden.

Wint Clinton, dan krijgen we de vertrouwde kost uit Washington. Zij het dat Clinton door allerlei onderzoeken achtervolgd kan worden en dus een vleugellamme president dreigt te worden. Wint Trump, dan is het een heel grote stap in het onbekende. Niet alleen is hij een onbehouwen man, zijn populistische programma rammelt ook langs alle kanten. Maar hem afschrijven als de volgende president van de VS is niet mogelijk. Dat kan alleen de Amerikaanse kiezer volgende week dinsdag.