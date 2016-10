Dat de internationale handel op de politieke agenda staat, is goed nieuws. Maar een beetje meer democratische hygiëne in het politieke debat kan geen kwaad.

Het enige dat gisteren de hele dag zeker leek, was dat de tegenstanders van het handelsverdrag tussen de EU en Canada vandaag een betoging houden op het Schumanplein in Brussel, dat daarom wordt afgezet. Of er in het Justus Lipsius-gebouw aan dat Schumanplein ook iets gebeurt, bleef onduidelijk.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, bleef volhouden dat het mogelijk was om vandaag de geplande top tussen de EU en Canada te laten doorgaan. In Canada maakte premier Justin Trudeau ondertussen niet de minste aanstalten om op een vliegtuig te stappen. Gisteravond - Europese tijd - was hij in het parlement om vragen van volksvertegenwoordigers te beantwoorden. In België blijft het afwachten of de parlementen van Franstalig België met CETA zullen instemmen. Het gevecht is pas voorbij als de handtekening van Michel er staat.

Toch heeft dat politieke gevecht alvast al één grote verdienste: het heeft het democratisch debat over internationale handel losgemaakt en hoog op de agenda gezet. Dat is zeer goed en welkom nieuws.

Nu komt het erop aan dat debat ook op de goede manier te voeren. Een eerste vereiste is dat de discussie op feiten steunt, wat in dit debat op een hemeltergende manier ontbreekt. Het Waals en het Brussel Gewest negeren bijvoorbeeld dat ze sinds 2009 via de Europese Raad en het permanent intern-Belgisch overleg met de deelstaten via Buitenlandse Zaken voortdurend op de hoogte zijn gehouden van hoe de onderhandelingen liepen. Nu springen ze zeven jaar te laat op de trein en doen ze alsof de democratie geen tijd wordt gegund.

Wallonië en Brussel doen alsof de democratie geen tijd wordt gegund.

Het komt er nu vooral op aan het democratisch debat opnieuw correct te organiseren. De Europese Unie wordt twee tegenstrijdige dingen verweten. Ze krijgt het verwijt geen resultaten neer te zetten en onvoldoende in staat te zijn fiscale ontwijking of de opwarming van het klimaat tegen te houden. Tegelijk wordt de EU verweten dat ze niet democratisch is en dat het mogelijk moet zijn dat iedere kleine minderheid het Europees beleid platlegt.

Wie wil dat internationale samenwerking ooit nog tot iets dient, moet de tussenweg bewandelen. En die komt erop neer dat regeringen consequenter met zichzelf moeten zijn. Als de Waalse regering een mandaat geeft om een verdrag te onderhandelen waarin een arbitragetribunaal is opgenomen, dan mag verwacht worden dat ze niet als enige het hele verdrag tegenhoudt omdat dat tribunaal er ook in staat. Dan mag je verwachten dat er minstens een bredere coalitie met andere regeringen wordt gezocht, en die is er nu niet.

Die tussenweg komt er ook op neer dat als elk parlement in de EU ermee instemde dat handelsverdragen alleen groen licht van het Europees Parlement moeten krijgen, we ook die afspraken over de besluitvorming respecteren en dáár stemmen. Ofwel dat, ofwel passen we, opnieuw na een grondig debat, het Verdrag van Lissabon aan. Een beetje democratische hygiëne is in deze niets te veel gevraagd.