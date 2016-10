Ieder zijn trofee

Als elke coalitiepartij in de regering-Michel een trofee eist en maatregelen worden beslist die in tegenovergestelde richtingen gaan, resulteert dat in een inefficiënt en inconsistent beleid.

Is dit ernstig? In de regering-Michel proberen de coalitiepartners een crisis te bezweren door een compromis te smeden rond voorstellen die niet te rijmen zijn. Het voorstel van de N-VA om de vennootschapsbelasting te hervormen is bedoeld om de ondernemingsactiviteit te stimuleren en de jobcreatie aan te moedigen. CD&V is niet tegen, maar koppelt de hervorming van de vennootschaps­belasting aan de eis voor de invoering van een meerwaarde­belasting op aandelen. Dat jaagt de ondernemers op de kast en zal het ondernemerschap in ons land afremmen. Daarom wil Open VLD dat gecompenseerd zien door maatregelen die investeringen in risicokapitaal bevorderen.

Kortom, terwijl de ene de versnelling in vooruit schakelt, probeert de andere de auto naar achteren te duwen en geeft de derde gas. Daar moeten ongelukken van komen.

Na de poging van de Chinezen om een voet in huis te krijgen bij Eandis, de geforceerde overname van Brussels Airlines door Lufthansa, de sluiting van Caterpillar en de beslissing van ING om in zijn Belgische filiaal 3.500 banen te schrappen klonk het unisono dat België meer moet inzetten op

de lokale verankering van bedrijven en dat het investeren in aandelen - al dan niet via de beurs - moet aanmoedigen. De eis van CD&V dat meerwaarden op aandelen tegen 30 procent zouden worden belast, staat daar haaks op.

Er valt iets voor te zeggen dat winsten uit aandelenbeleggingen - of het nu dividenden of meerwaarden zijn - op eenzelfde manier worden belast. Maar het CD&V-voorstel gaat verder dan het wegwerken van een ongelijke behandeling, het komt neer op een platte belastingverhoging. En dat terwijl kapitaal, en de inkomsten daaruit, al zwaar worden belast op verschillende manieren. De invoering van een meerwaardebelasting zou dus op zijn minst gecompenseerd moeten worden door een substantiële daling van andere belastingen op kapitaal.

Het CD&V-voorstel bevat bovendien zoveel losse eindjes dat het enkel als een amateuristisch werkstuk kan worden bestempeld. Fiscaaltechnisch is het een gedrocht en door de voorziene uitzonderingen - voor aandelen in kleine of startende bedrijven - doet het nieuwe belastingdiscriminaties ont­staan. Economisch is het ondoordacht en zal het tot ongewenste verschuivingen in het investeringsgedrag leiden. Richting vastgoed onder meer, waar de financiële meerwaarden niet worden belast. Maar vastgoedinvesteringen creëren geen duurzame economische meerwaarde en jobs.

Onder het vage mantra ‘om het belastingsysteem rechtvaardiger te maken’ gaat CD&V hard voor een symbolische trofee die haar electorale achterban moet sussen maar zwaar negatieve economische effecten kan hebben. Een meerwaardebelasting tover je niet tijdens een nachtelijk begrotingsoverleg uit je hoed. De economische gevolgen moeten zorgvuldig in kaart worden gebracht en ze moet worden ingebed in een bredere fiscale hervorming. Een regering dient ernstig en grondig werk te leveren.