Instructies voor de buitenwipper

Als we een buitenwipper aan de deur plaatsen om buitenlandse investeerders de toegang tot Belgische bedrijven te ontzeggen, moeten we die duidelijke beoordelingscriteria meegeven.

De intrede van het Chinese staatsbedrijf State Grid in de netwerkbeheerder Eandis botste op verzet van sommige Vlaamse politici. ‘We mogen niet toelaten dat een Chinese groep een voet in huis krijgt in een voor de Vlaamse economie strategisch bedrijf’, klonk het. Andere politici, soms van dezelfde partijen, zagen er dan weer geen graten in.

Jarenlang was het geen probleem dat een Frans overheidsbedrijf, Engie, de partner was van de intercommunales in de elektriciteitsdistributie. Er is ook geen halszaak van gemaakt dat het grootste deel van de elektriciteitsproductie in ons land in handen is van twee Franse staatsbedrijven, Engie (opnieuw) en EDF. Is de elektriciteitsproductie dan niet strategisch?

Gisteren raakte bekend dat een Chinese groep de eigenaar wordt van het grootste windmolenpark in ons land. Eerder dit jaar werd Punch Powertrain, actief in autotechnologie, verkocht aan een Chinees bedrijf. De verkopers waren onder meer de aan de Vlaamse overheid gelieerde investeringsmaatschappijen Gimv en LRM. In 2008 verpatste de federale regering Fortis, de grootste bank van het land - toch ook strategisch voor onze economie - aan het Franse BNP Paribas.

Wanneer zijn buitenlandse investeerders welkom? Wanneer niet?

Wanneer zijn buitenlandse investeerders welkom, en wanneer niet? Mogen ze enkel investeren in de oprichting van nieuwe bedrijven of mogen ze ook bestaande bedrijven overnemen? Hoe groot mag hun participatie zijn? Mag een onderscheid worden gemaakt naar de nationaliteit van de investeerder? Zullen we toleranter zijn tegenover investeerders die uit een EU-lidstaat komen of uit een land dat een NAVO-bondgenoot is? Passen we het principe van de wederkerigheid toe? Moeten we met waarschuwingen van de Staatsveiligheid rekening houden of mogen die terzijde worden geschoven?

Er zijn geen klare criteria om buitenlandse investeringen te beoordelen. Er is in België geen wet die de overheid een vetorecht geeft tegen buitenlandse overnames als de strategische belangen van het land in het geding zijn. Er zijn in het verleden wel aanzetten daartoe geweest, maar het is bij aanzetten gebleven. Het gevaar is reëel dat zo’n wet niet enkel wordt gebruikt als echt strategische belangen in het geding zijn, maar dat ze gewoon een protectionistisch

instrument is.

De gênante klucht rond Eandis toont aan dat er nood is aan duidelijkere criteria. Buitenlandse groepen die hier willen investeren, hebben daar recht op. Dossiers beoordelen à la tête du client, daarop kan een beleid om buitenlandse investeerders aan te trekken niet gebaseerd zijn.