Welke activiteiten moeten intercommunales wel of niet ontplooien? Hoe kan hun bestuur beter en transparanter worden gemaakt? Ook in Vlaanderen is daarover een debat nodig.

Naar aanleiding van het schandaal bij de Luikse intercommunale Publifin-Nethys is ook in Vlaanderen een debat op gang gekomen over deze ondernemingen waarin gemeenten samenwerken. De intercommunales hebben zich ontpopt tot belangrijke economische spelers. Met een balanstotaal van 40 miljard euro, 1,2 miljard euro winst en 40.000 werknemers vertegenwoordigen ze een economische macht in ons land. En ze breiden hun activiteitenterrein nog voortdurend uit. Maar zijn de intercommunales het best geplaatst om bepaalde opdrachten uit te voeren? Doen ze dat op een kostenefficiënte manier? En hoe zit het met de controle erop? Ja, dat is een ernstig debat waard.

De manier waarop het bestuur van de intercommunales is georganiseerd strookt niet met de principes van deugdelijk bestuur. Ook niet in Vlaanderen. Intercommunales zijn een mandatenparadijs waar lokale bestuurders de kans krijgen extra zitpenningen op te strijken. In de raad van bestuur en andere organen van de Oost-Vlaamse intercommunale Farys bijvoorbeeld zetelen niet minder dan 188 politici, bleek vorig jaar uit een onderzoek van De Tijd.

Sommige intercommunales breiden hun actieterrein ook fors uit en ontplooien activiteiten die nog weinig te maken hebben met gemeentelijke opdrachten. Zo worden ze steeds meer louter commerciële bedrijven en gaan ze de concurrentie aan met particuliere spelers. Dat is niet de taak van de overheid.

Het uitgangspunt moet zijn: hoe de beste dienstver lening bieden aan de burgers tegen een zo laag mogelijke kostprijs?

Open VLD wil als coalitiepartner in de Vlaamse regering de wettelijke mogelijkheid creëren om intercommunales te privatiseren. Daar kan zeker aan worden gedacht. Het tv-kabelnetwerk was vroeger in handen van intercommunales, nu is het van Telenet. In Frankrijk zijn privébedrijven verantwoordelijk voor de drinkwatervoorziening. Afvalophaling kan eveneens door particuliere ondernemingen gebeuren. En waarom moeten gemeenten crematoria openhouden?

Heel wat van de activiteiten van de intercommunales kunnen worden uitbesteed aan de particuliere sector. Het uitgangspunt moet zijn: hoe de best mogelijke dienstverlening bieden aan de burgers in de gemeenten tegen een zo laag mogelijke kostprijs? Wie daar bezwaar tegen heeft, erkent dat de intercommunales er in de eerste plaats zijn voor de politici.

Niet elke intercommunale komt voor een beursgang in aanmerking, niet elke activiteit ervan kan worden geprivatiseerd. Dat belet niet dat wél werk kan worden gemaakt van een beter bestuur, door flink te wieden in het aantal mandaten en het toezicht op het operationele management toe te vertrouwen aan een raad van bestuur die niet uitgebreid moet zijn maar wel sterk, bestaande uit bestuurders met expertise. Dat hoeven geen politici te zijn. Daarnaast is er ook dringend nood aan meer transparantie en een versterking van de democratische controle op de intercommunales.

Er is geen reden om met de uitvoering van deze laatste twee actiepunten te aarzelen.