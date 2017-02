7 miljard euro Belgisch overheidsgeld zit vast in de Franse bank BNP Paribas. Dat kan beter worden gebruikt voor échte investeringen met een hoger rendement voor onze economie.

De Franse bank BNP Paribas heeft in 2016 het beste resultaat geboekt in zes jaar, maakte ze gisteren bekend. En ons land deelt in de winst. Als gevolg van de constructie die in 2008 is opgezet om Fortis Bank van de ondergang te redden, werd de Belgische staat toen met een belang van 10,3 procent de grootste individuele aandeelhouder van de Franse grootbank. Daardoor ontvangt de Belgische schatkist binnenkort 346 miljoen euro uit Parijs. Dat is het dividend dat BNP Paribas aan zijn Belgische aandeelhouder betaalt.

De voorbije jaren kreeg de Belgische overheid in totaal al 2 miljard euro dividenden uitgekeerd door BNP Paribas. Dat is een aardig bedrag. Het gemiddelde dividendrendement op de oorspronkelijke investering van 9,4 miljard euro bedraagt 2,65 procent. Dat is mooi. Maar niet uitzonderlijk. En vergeet niet dat BNP Paribas eind 2015 zijn Belgische filiaal BNP Paribas Fortis tot een uitzonderlijke dividenduitkering van 2 miljard euro aan het Franse moederhuis verplichtte. De ‘royale’ dividenden die BNP Paribas aan de Belgische staat uitkeert, zijn dus uiteindelijk door de Belgen betaald.

Voor de Belgische regering, die voortdurend de grootste moeite heeft om de begrotingseindjes aan elkaar te knopen, is het dividend van BNP Paribas telkens welkom. Dit keer is het zelfs meer dan ze als verwachte inkomsten in de begroting 2017 had ingeschreven.

Als dat bedrag wegvalt, heeft de regering er opnieuw een groot begrotingsprobleem bij. Dat verklaart waarom de verkoop van het belang van de Belgische staat in BNP Paribas niet hoog op het prioriteitenlijstje van de federale regering prijkt. Een andere reden is dat de beurskoers van BNP Paribas nog altijd lager staat dan de koers waartegen de Belgische staat in 2008 haar aandelen in Fortis Bank heeft geruild. Verkopen kan niet zonder tegen een minwaarde aan te kijken, en zoiets ligt politiek moeilijk.

Het is natuurlijk niet uitgesloten dat op een bepaald moment vanuit Europa een grote druk komt op België om de schuldgraad dringend onder 100 procent van het bruto binnenlands product te brengen. Dan is de verkoop van het belang in BNP Paribas een optie. Dat kan ruim 7 miljard euro opbrengen. Maar vanuit begrotingsstandpunt is het voorlopig aangewezen de participatie te behouden: het dividendrendement dat ze oplevert, ligt hoger dan de rente die de staat eventueel uitspaart op de overheidsschuld.

De vraag blijft echter pertinent: wat moet de Belgische staat met een belang van 10,3 procent in een buitenlandse grootbank? De participatie is weliswaar historisch, maar niet strategisch. De voorbije jaren is gebleken dat de Belgische regering als grootste aandeelhouder weinig invloed heeft op het beleid van BNP Paribas. Het is een financiële belegging die wat opbrengt. Maar er zit wel 7 miljard euro in vast. Kan dat geld niet beter worden gebruikt voor échte investeringen, bijvoorbeeld in infrastructuur? Dat zou alvast een hoger rendement opleveren voor de Belgische economie.