Het belangrijkste economische probleem van de Europese Unie wordt stilaan de politiek zelf. De duur betaalde tijd om orde op zaken te zetten wordt maar niet gebruikt.

De ene Italiaan is de andere niet. Wie gisteren verwacht had dat de financiële markten zouden crashen nadat premier Matteo Renzi zijn referendum verloren had, was de andere vergeten. Met dank aan de voorzitter van de Europese Centrale Bank, de Italiaan Mario Draghi, bleven de markten kalm. Hoe kan het ook anders, als de ECB maandelijks 11 miljard euro aan Italiaanse staatsobligaties opkoopt.

Dus kregen we gisteren boodschappen van kalmte te horen. ‘Er is geen reden om van een eurocrisis te gewagen’, zei de Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble gisteren. De Nederlandse minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem zei dat het referendum weinig verandert aan de economische

situatie van de Italiaanse banken. ‘We kampen vandaag met dezelfde problemen als gisteren’, zei hij.

Met de rust op de financiële markten in het achterhoofd kan dat zinnetje geruststellend klinken. Maar herlees het op zich en je merkt hoe alarmerend het is. De problemen raken maar niet opgelost.

Al vier en een half jaar geleden is het ondertussen dat Mario Draghi op de Olympische Spelen in Londen aankondigde dat hij ‘al het nodige’ zou doen om de eurozone te redden. Dat ‘nodige’ komt er op dit moment op neer dat de ECB meer dan 80 miljard euro aan staatsobligaties van eurolanden per maand opkoopt.

De tijd die Mario Draghi ons heeft gekocht, is door de politici niet gebruikt om te hervormen.

Er zijn drie zorgen over dat beleid. De eerste is dat de kunstmatig lage rente de banken in almaar grotere problemen brengt. De tweede is dat, als door het groeiende klimaat van protectionisme de rente plots bruusk omhoog schiet, we in een nieuwe schuldencrisis belanden. De andere eurolanden tikten gisteren ons land op de vingers voor de gevaarlijk hoge overheidsschuld.

Maar de derde zorg is dat we vervolgens zullen vaststellen dat de tijd die Mario Draghi ons heeft gekocht door de politici niet is gebruikt om te hervormen. Italië lijkt in veel opzichten op België. Het is een land met een te hoge staatsschuld, waar bovendien te weinig mensen aan de slag zijn om de vergrijzingskosten te betalen.

De vrees is dat het land opnieuw in een politieke impasse terechtkomt, waarin al die problemen niet worden aangepakt. Die Italiaanse standstill is des te zorgwekkender omdat tegelijk in Frankrijk president François Hollande ongeliefd en politiek verlamd is, Spanje blijkbaar alleen nog maar via een minderheidsregering kan worden geleid en Nederland aftelt naar verkiezingen in maart waarbij Geert Wilders voorop ligt in de peilingen. Die landen zijn na Duitsland het nummer drie, twee, vier en vijf van de eurozone.

De problemen van gisteren zijn nog altijd de problemen van vandaag. Ze ontploffen misschien vandaag niet, maar daarom is de bom nog niet ontmijnd. Ooit stijgt de rente en wordt onze kwetsbaarheid pijnlijk voelbaar. Dan zal de vraag rijzen waarom er zoveel opstand was tegen politieke hervormingen die nodig waren. Die politieke instabiliteit wordt stilaan een van de grootste economische zorgen.