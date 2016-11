Weelderige struiken en hoge bomen zijn ooit jonge plantjes geweest, start-ups zijn de succesvolle bedrijven van morgen. Daarom verdienen ze het gekoesterd te worden.

De Belg staat internationaal bekend als een plantrekker maar niet meteen om zijn ondernemersinitiatief. Het aantal nieuwe bedrijven dat in ons land wordt opgericht, ligt in Europees perspectief relatief laag. Maar dat verandert langzaam. Het aantal Vlamingen dat met een eigen zaak start, is de jongste 15 jaar verdubbeld. Studenten aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen, uit technologische en andere richtingen, tonen steeds meer interesse voor het ondernemerschap. De onderwijsinstellingen stimuleren dat gelukkig ook en doen inspanningen om de student-ondernemers te ondersteunen.

Een levenslange beroepscarrière bij een grote onderneming of bij de overheid is niet langer de ultieme betrachting van alle jongeren. Absolute jobzekerheid bestaat daar ook niet meer, beseffen ze. Dus waarom het niet op eigen houtje proberen? Het is een uitdaging, maar het kan ook veel voldoening geven.

De technologische ontwikkelingen bieden veel opportuniteiten om zelf een activiteit op te starten. En er zijn de inspirerende voorbeelden van jonge bedrijven en ondernemers in het binnen- en buitenland. Een aantal jonge Vlamingen heeft de weg naar Silicon Valley al gevonden. Ze vertellen hun verhalen in de Vlaamse media. En dat werkt aanstekelijk.

Ondernemerschap, een eigen zaak starten, is iets wat aangemoedigd verdient te worden. Het brengt dynamiek en vernieuwing in het bedrijvenlandschap en in onze economie. Uit de vele zaadjes die worden gepland, kunnen mooie struiken groeien en misschien zelfs enkele forse bomen.

Hoe kunnen meer Vlamingen, jonge en minder jonge, worden gestimuleerd om de sprong te wagen? Ten eerste door hen te begeleiden bij de uitwerking van hun ideeën. Universiteiten, hogescholen en andere organisaties kunnen daarbij een rol spelen. Ten tweede door startende ondernemers beter te financieren. De grote Belgische banken zijn met specifieke start-upinitiatieven alvast op de kar gesprongen.

De overheid kan eveneens haar steentje bijdragen. Ze moet niet in de eerste plaats kwistig met centen strooien, ze kan zich op andere manieren nuttiger maken. Onder meer door de administratieve en financiële hinderpalen op te ruimen die startende ondernemers tegenhouden om medewerkers in dienst te nemen. Door een fiscaal klimaat te scheppen waarin ondernemersinitiatieven goed gedijen. En door zich te onthouden van maatregelen die de ondernemingszin fnuiken, bijvoorbeeld door een ondoordachte belasting in te voeren op meerwaarden. Want hoewel veel geld verdienen niet noodzakelijk het eerste doel is van wie met een eigen zaak start, is het vooruitzicht dat succes financieel verzilverd kan worden voor velen toch ook een drijfveer.

Starters moeten zich bovendien maatschappelijk gesteund voelen. Er moet voor hen gesupporterd worden. Wie het probeert, verdient respect. En wie succes heeft, verdient applaus.