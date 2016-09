Junckers catch22

Junckers probleem is dat niet zijn toespraak de belangrijkste is om de EU er weer bovenop te houden, maar de toespraken van de regeringsleiders van de EU-landen.

‘Ik ga jullie vandaag niet vertellen dat alles goed is. Dat is het niet.’ Met die woorden stak de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, in het Europees Parlement woensdagmorgen van wal in zijn jaarlijkse 'state of the union'. Onze Europese Unie is, ten minste gedeeltelijk, 'in een existentiële crisis', zei Juncker. De voorzitter van de Commissie toonde zich op die manier brutaal eerlijk in zijn analyse van waar de Europese Unie staat.

Juncker zei ook waar de problemen liggen: als de EU wil werken, moeten ook alle landen die de EU uitmaken met elkaar willen samenwerken. En die wil is er nu niet. 'Nooit eerder zag ik zo weinig gemeenschappelijke wil tussen onze EU-lidstaten', zegt Juncker. 'Zo weinig domeinen waar ze bereid zijn samen te werken.'

Juncker heeft een punt. De ontgoocheling over de EU is in de eerste plaats voelbaar in de EU-landen zelf, waar nationale politici het almaar moeilijker krijgen om het Europese project te verdedigen. Simpelweg omdat de resultaten vaak zo lang uitblijven en zo traag op gang komen. 'De burgers moeten zien dat iemand regeert. Dat iemand de uitdagingen van onze tijd aangaat', zegt hij.

Het is niet eenvoudig daar iets aan te doen, merkt ook Juncker op, 'omdat we niet de Verenigde Staten van Europa zijn'. 'Europa kan alleen maar werken als toespraken over ons gemeenschappelijk project niet alleen in het Europees Parlement, maar ook in de parlementen van alle EU-landen worden gegeven.'

Het toont hoe juist de analyse van Juncker is, maar hoe lastig het is er iets aan te doen. Wat het moeilijker maakt, is dat de Europese Unie een onvoltooid project is. Daarom is ze kwetsbaar voor twee contradictorische kritieken: Sommigen zien in de EU een ondemocratische superstaat die zich met alles moeit - van handel tot migratie - en daarvoor te weinig verantwoording aflegt. Anderen zien er vooral een machteloze organisatie in, die niet eens haar eigen grenzen kan bewaken of zich economisch laten uiteenspelen door een klein land als Griekenland.

Dat maakt dat een oplossing onvermijdelijk contradictorisch moet zijn. Enerzijds zal om Europees beleid te doen slagen nog meer samenwerking nodig zijn. Migratiebeleid kan maar lukken door grenzen te bewaken en opvang te spreiden. Een gemeenschappelijke munt vergt ook een gemeenschappelijk economisch beleid. Maar anderzijds zal meer dan ooit de steun vanuit de nationale parlementen en regeringen nodig zijn, omdat daar de onvrede over de EU het grootst is.

'We moeten erkennen dat we niet alle problemen zullen oplossen met nog een toespraak', zei Juncker in zijn toespraak. Juncker heeft daarin gelijk. De belangrijkste toespraken en politieke beslissingen die Europa uit zijn existentiële crisis kunnen redden, moeten op dit moment niet gegeven worden in het Europees Parlement, maar in de nationale parlementen van de EU-landen.

Die nieuwe consensus, dat nieuwe evenwicht moet nu opnieuw worden gezocht. En liefst gevonden.