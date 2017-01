België is inflatiekampioen. Maar die trofee zadelt ons met onprettige economische gevolgen op. We maken het onszelf met de automatische indexering onnodig moeilijk.

Door haar beleidsrente negatief te maken en de financiële markten met liquiditeiten te overspoelen probeert de Europese Centrale Bank (ECB) al een poos een beetje inflatie in de eurozone te creëren. Dat doet ze met bitter weinig succes tot dusver, alleen in België lukt het wonderwel. In januari klom de inflatie in ons land naar 2,65 procent, een eind boven het ideale peil van minder dan maar dicht bij 2 procent dat de ECB voor ogen heeft.

Een hogere inflatie is vaak het resultaat van een aantrekkende economie. Maar daarvan is in België voorlopig geen spoor, helaas. Volgens een eerste raming die de Nationale Bank gisteren publiceerde, is de economische groei in 2016 vertraagd tot 1,2 procent.

De oorzaak voor de hogere inflatie ligt bij de hogere olieprijzen, maar die spelen ook in andere landen. Daarbovenop komt hier de diepgewortelde gewoonte dat bij de jaarwende de prijzen moeten worden verhoogd. Een rechtvaardiging dient niet te worden gegeven. Het is nu eenmaal traditie. Verschillende overheidsdiensten doen daar volop aan mee. De prijzen worden ‘geïndexeerd’, zoals dat heet, om de hogere kosten - zelfs al zijn die er niet - te compenseren. Waardoor die er wel komen, natuurlijk. Het is een zelfvoedend systeem.

Daardoor kronen we ons tot inflatiekampioen. Het is een trofee waar we weinig mee kopen, maar die ons wel veel kost. Zeker als we daarin onze buurlanden ver het nakijken geven.

De ECB stelt haar beleid niet af op de Belgische situatie. De rente blijft dus laag. De hoge inflatie wordt dan een aanslag op de spaarders. Die zien hun centen beduidend minder waard worden. Als er meer dan 2,5 procent afgaat in één jaar, is dat een ferme belasting. Niet op de vermogenswinsten, want die zijn er niet, maar op het vermogen zelf.

De federale regering kan evenmin gelukkig zijn met de hoge inflatie. Door het automatische indexeringsmechanisme jaagt die haar op kosten omdat de wedden voor ambtenaren en sociale uitkeringen omhooggaan. Hogere belastingen maken dat maar gedeeltelijk goed. Het resultaat: een groter gat in de begroting.

De hogere inflatie dreigt ook de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven opnieuw onderuit te halen, net nadat belangrijke inspannningen zijn gebeurd om die te verbeteren. De extra scheut inflatie leidt bijna onmiddellijk tot hogere loonkosten door ons systeem van automatische loonindexering. Only in Belgium. Het zet het pas afgesproken loonakkoord tussen de vakbonden en de werkgevers meteen op de helling.

De inflatie is hardnekkig in België. Door het indexeringsmechanisme wordt dat een serieuze economische handicap. Er waren al enkele pogingen om de inflatie enigszins te temperen. Maar die halen weinig uit als het kwaad niet aan de wortel wordt aangepakt. Er rust een heel groot taboe op, maar de automatische indexering moet op de schop.