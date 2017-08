De internationale gemeenschap moet rond de Noord-Koreaanse dreiging koelbloedig blijven, reageren op provocaties van Pyongyang zou pas echt gevaarlijk zijn.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties legde unaniem zware economische sancties op aan Noord-Korea. Het regime van Kim Jung-un wordt zo gestraft voor het testen van twee langeafstandsraketten op korte tijd. Of de sancties de eigenzinnige dictatuur tot een ander inzicht zullen brengen, is maar de vraag.

Opvallend is natuurlijk dat zelfs de enige bondgenoot van Noord-Korea, China, ook met de sancties instemde. De sancties zouden een impact van 1 miljard dollar hebben, al is het maar de vraag of ze ook allemaal effectief worden uitgevoerd en gecontroleerd kunnen worden.

China stemde in met de sancties onder zware Amerikaanse druk. De Chinese bereidwilligheid koopt allicht tijd in het oplopende handelsdispuut tussen beide mogendheden. Bovendien is de Chinese minister van Buitenlandse Zaken, Wang Yi, er zeker van dat de sancties de Noord-Koreanen weer naar de onderhandelingstafel zullen lokken.

Hoe verleidellijk het voor sommigen ook moet zijn, een al dan niet nucleaire oorlog met Noord-Korea zal de regio in vuur en vlam zetten. Met onvoorspelbare maar zware gevolgen.

Wang Yi maande alvast zijn Noord-Koreaanse ambtsgenoot, Ri Jong-ho, aan om kalm op de sancties te reageren en om nieuwe provocaties te vermijden.

De vraag is maar hoe groot de invloed van Peking nog is op het regime in Pyongyang. De Noord-Koreaanse leider ziet in de ontwikkeling van een rakettenarsenaal met atoomkoppen de weg om zijn regime in eigen land te handhaven en door de dreiging, ook iedere militaire interventie te bemoeilijken.

Op 6 augustus 1945 gooiden de VS een atoombom op Hiroshima. De verwoestende uitwerking is ruim bekend. Het doembeeld van een nieuwe nucleaire slag in de regio duikt op.

Hoe verleidelijk het voor sommigen ook moet zijn, een al dan niet nucleaire oorlog met Noord-Korea zal de regio in vuur en vlam zetten. Met onvoorspelbare maar zware gevolgen. Zeker is dat in de vergelding ook Zuid-Korea onmiddellijk onder vuur komt te liggen en zwaar in de klappen zal delen. En de reactie van China laat zich raden als er een invasie in de achtertuin plaatsvindt.

De Amerikaanse dreiging dat ‘een oorlog niet uitgesloten is’, is daarom gevaarlijk. Er is op het Koreaanse schiereiland al een oorlog uitgevochten vorige eeuw. Dat conflict heeft tot vandaag diepe sporen nagelaten.

Een regime als dat van Kim Jung-un aanpakken is moeilijk. Het regime is despotisch, onvoorspelbaar en daarom levensgevaarlijk. Sancties raken niet de corrupte bovenlaag van het regime, maar de gewone bevolking. Zaak is om het regime aan te pakken en de gezagsdragers pijn te doen. Het is de enige weg om hen aan de onderhandelingstafel te krijgen.

Want diplomatie is de enige uitweg. Het hervatten van het overleg met zes - de VS, China, Rusland, Japan en de twee Korea’s - is de enige manier om de toestand te stabiliseren.

Of Noord-Korea bereid is om in te binden, zal snel blijken. Het is dan aan de rest van de internationale gemeenschap om daarop een adequaat antwoord te vinden. Een militair conflict hoort daar niet bij. Dat antwoord is een teken van onmacht.