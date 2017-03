Rutte of Wilders? Dat is de inzet van de Nederlandse verkiezingen. Maar naast dat duel is vooral de versplintering van het Nederlandse politieke landschap aan de orde.

Lang zag het ernaar uit dat het populisme in Nederland een politieke dijkbreuk zou veroorzaken. Geert Wilders van de PVV kon surfen op het succes van de brexit en de overwinning van Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen om met zijn islamofobe en eurosceptische programma de grootste partij van Nederland te worden. Wilders voerde nauwelijks campagne. Hij twitterde en dat volstond om hem in het nieuws en de media te houden, zo leek het.

De liberale premier Mark Rutte lijkt evenwel die dijkbreuk te voorkomen. Hij maakte van Wilders zijn belangrijkste tegenstander en wilde absoluut vermijden dat Wilders de stembusslag zou winnen. Die combattieve instelling deed Ruttes populariteit groeien. De diplomatieke rel met Turkije speelde hem in de kaart: hij kon zich opstellen als een harde staatsman die zich niet zomaar laat afdreigen.

De Nederlandse verkiezingen zijn de lakmoesproef om te zien hoe sterk de ideeën van Geert Wilders politiek staan.

De vraag wie de Nederlandse verkiezingen gaat winnen, is nauwelijks te beantwoorden. De peilingen zijn er erg onbetrouwbaar en een heel grote groep kiezers beslist pas op het allerlaatste moment. Dat stemgedrag laat zich amper peilen.

Er is meer aan de hand dan de strijd op de rechterflank in de Nederlandse politiek. Er is een totale versplintering van het politieke landschap. En dat is minstens een even grote bedreiging voor de politieke stabiliteit als een opstoot van het rauwe populisme van Wilders.

De kans dat Wilders het ooit tot premier schopt, is klein. Zelfs als hij de verkiezingen wint en dus eerst aan zet komt, zal hij geen politieke steun vinden. Het gevaar dat Nederland in het populistische straatje belandt, is dus eerder klein.

Ook als Rutte wint, is de strijd niet gestreden. Een voort­zetting van de huidige coalitie van de liberale VVD met de ­sociaaldemocraten van de PvdA is uitgesloten. De PvdA krijgt de rekening gepresenteerd van het harde besparingsbeleid. Hoe de Nederlandse kiezer de kaarten ook schudt, politiek Den Haag zal zijn beste compromiskunde moeten bovenhalen om tot een werkbare coalitie te komen. Nu al gaan politiek analisten ervan uit dat minstens vier partijen nodig zijn om een coalitie te smeden. En hoe meer volk aan boord, hoe moeilijker het schip te besturen valt.

Wie de Nederlandse verkiezingen ook wint, het politieke landschap zal totaal versplinterd zijn.

De Nederlandse verkiezingen onderstrepen nogmaals een Europese trend: de klassieke partijen krijgen het moeilijk en het uitwaaierende politieke veld maakt besturen niet eenvoudiger. In Nederland geldt bovendien de absolute proportionaliteit. Die maakt een veelheid van partijen mogelijk, ook al omdat er geen kiesdrempels zijn ingebouwd.

De Nederlandse verkiezingen zijn de lakmoesproef om te zien hoe sterk Wilders’ ideeën politiek staan. Maar ze gaan ook over de vraag hoe sterk het vermogen tot regeren nog is in een erg versplinterd landschap. De twijfelende Nederlandse kiezer beslist daarover vandaag.