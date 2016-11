Lang afscheid

De vraag is niet langer of de brexit hard of zacht zal zijn, maar of hij kort of lang zal duren. Het Britse hooggerechtshof zette gisteren de deur open voor de lange variant.

De uitspraak van het hooggerechtshof is een dikke streep door de rekening van de Britse premier Theresa May. May wou in maart volgend jaar de echtscheidingsprocedure met Europa opstarten, maar moet nu langs het Britse parlement om het beruchte artikel 50 te activeren. Dat maakt de zaken niet eenvoudiger.

Een meerderheid in het Britse Lagerhuis is tegen de brexit. De parlementsleden zullen zich niet verzetten tegen de scheiding die door een meerderheid in een referendum werd ge­eist, maar ze zullen wel bijkomende voorwaarden opleggen. Daar zit voor May de politieke angel. Als de Britse premier een welomschreven onderhandelingsopdracht krijgt vanuit het parlement, beperkt dat niet alleen haar manoeuvreerruimte tegenover de Europese Unie, maar laat ze al in haar kaarten kijken voor de onderhandelingen begonnen zijn. May is een voorstander van een ‘harde’ brexit met de nadruk op soevereiniteit, ook al gaat die ten koste van de economische samenwerking.

Het is een open vraag of het Britse parlement de brexit wil verzachten of niet. Het zal in ieder geval politieke hoogspanning opleveren aan de andere zijde van het Kanaal. In die mate dat sommige media gewag maken van vervroegde verkiezingen als de uitspraak in hoger beroep bevestigd wordt. Anders moet May opboksen tegen een vijandig parlement. Natuurlijk brengen nieuwe verkiezingen extra onzekerheid mee en wordt het brexitproces onvermijdelijk vertraagd.

In dat klimaat zullen de onderhandelingen met Europa erg moeilijk verlopen. Het is duidelijk dat de tegenstanders van de brexit meer transparantie zullen eisen voor de onderhandelingen, wat logischerwijze ook de roep naar meer transparantie in Europa zal doen toenemen. En vooral omdat niemand goed weet waar dit dossier moet of kan landen, belooft dat het nodige vuurwerk.

De Schotse romanschrijver en journalist James Meek reageerde na de uitslag van het brexitreferendum met de one­liner: ‘Het wordt drie jaar onderhandelen om eruit te geraken, en dan weer drie jaar onderhandelen om er weer in te geraken.’ Dat leek toen een goed gevonden spielerei, maar het scenario lijkt zich steeds meer te voltrekken.

May wilde de onderhandelingen in maart 2017 starten omdat de brexit dan voor de Europese verkiezingen van 2019 een feit zou zijn en het Verenigd Koninkrijk die stembusslag aan zich voorbij kon laten gaan. Die timing staat op de helling. Alleen als de uitspraak van het hooggerechtshof wordt teruggedraaid, kan haar agenda nog aangehouden worden.

Anders wordt de brexit een langzaam, zo niet eindeloos afscheid. En blijft de onzekerheid hangen. Dat is voor niemand goed. Niet voor de Britten, niet voor Europa, en evenmin voor het bedrijfsleven. Die onzekerheid bezwaart onvermijdelijk de Europese en de Britse economie. Alleen een snelle en propere scheiding kan de onzekerheid wegnemen. Maar dat scenario lijkt nu wel erg ver weg.