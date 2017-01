De terugkeer van de inflatie in de eurozone brengt de ECB in een lastig parket. Het slaat haar een argument uit handen om haar beleid van spotgoedkoop geld voort te zetten.

Er klinken optimistischere geluiden over de economie. Het aantal faillissementen daalt, het aantal starters stijgt fors. De Nationale Bank stelde in december voor 2017 voor België een magere economische groei van 1,4 procent in het vooruitzicht. Maar nu, een paar weken later, zegt de werkgeversorganisatie VBO - die het glas gewoonlijk nochtans eerder halfleeg dan halfvol ziet - dat een groei van 1,7 tot 1,8 procent in het bereik ligt.

Dat de economische toekomst er rooskleuriger uitziet, wordt toegeschreven aan de regeringsmaatregelen: de taxshift met de lastenverlagingen voor de bedrijven. Die speelt een rol. Maar België surft natuurlijk mee op de Europese conjunctuuropleving, die drijft op de lage rente, de goedkope euro en de stevigere groei in China en in de VS.

De sterkere economische groei is welkom. Ze leidt naar een hogere werkgelegenheidsgroei. En in principe zal ze ook meer belastinginkomsten naar de schatkist doen stromen. Dat maakt het dan weer mogelijk om de besparingsmaatregelen af te zwakken die nodig zijn om de begroting op het spoor te houden. En vooral, als de taart die verdeeld kan worden groter wordt, zal een stuk van de zuurheid verdwijnen die in de maatschappij gekomen is.

Als de economische dynamiek krachtiger wordt, zal dat ook de inflatie wat opkrikken. Dat is al zichtbaar in de cijfers. De inflatie in de eurozone kwam in december uit op 1,1 procent, het hoogste peil sinds september 2013. Met dank onder meer aan de stijgende olieprijzen.

Die inflatie is welgekomen. Want probeert de ECB al niet een hele tijd met een enorm programma van obligatieaankopen wanhopig een beetje inflatie te creëren? Ze krijgt die nu op een schoteltje aangeboden. Maar dat brengt de ECB in een lastig parket. Het slaat haar immers een argument uit handen om haar lagerentebeleid voort te zetten.

Het beleid van de ECB zal ter discussie worden gesteld, meer nog dan de voorbije maanden het geval was. In Duitsland, dat met een historisch inflatietrauma kampt, bedraagt de inflatie nu 1,7 procent. Krantenkoppen hekelen er de door de ECB veroorzaakte ontwaarding van het Duitse spaargeld. Als de ECB ondanks de hogere inflatie haar beleid niet wijzigt, dreigt bondskanselier Angela Merkel daarvoor de rekening gepresenteerd te krijgen bij de verkiezingen in het najaar.

De lage inflatie was voor de ECB overigens maar het excuus om de rente negatief te maken en de financiële markten met liquiditeiten te overspoelen. De echte bedoeling was de euro te beschermen, door te maken dat de financiële markten de zwakkere (Zuid-Europese) eurolanden niet langer met een strafrente onder druk konden zetten. En die hebben de bescherming van de ECB nog altijd nodig.

De belangen van de verschillende eurolanden lopen dus niet gelijk. Kan de ECB twee meesters dienen? De oplopende inflatie verplicht haar om partij te kiezen. En kiezen is verliezen. Doordat de ECB haar nek de voorbije jaren heel ver heeft uitgestoken, dreigt ze nu veel krediet te verspelen.