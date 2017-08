Links opbod

Elio Di Rupo ziet zichzelf nog altijd als de onbetwiste leider van Franstalig links, zowel in de PS als daarbuiten. Helaas werpt hij om dat leiderschap te verdedigen onuitvoerbare politieke ideeën in de strijd.

Net zoals het in de almaar dieper wegzinkende Trump-regering de voorbije dagen nieuws was dat ministers géén ontslag namen, zo was het gisteren ook nieuws dat PS-voorzitter Elio Di Rupo zijn partij blijft leiden tot aan de federale en regionale verkiezingen van 2019. Na het Publifin-schandaal, de affaire-Samusocial, de opmars van de PTB in sommige peilingen tot de grootste linkse partij en de manier waarop het cdH de PS ongenadig uit de Waalse regering bonjourde, was er genoeg reden om daar toch even aan te twijfelen.

Maar Di Rupo, die als jonge politicus twee keer een poging om hem uit de PS te zetten overleefde, is er de man niet naar om zich opzij te laten duwen. Hij liet gisteren weten dat hij als voorzitter zijn volledige mandaat uitdoet. Dat betekent dat hij in 2019 de verkiezingscampagne zal leiden waarin de PS weer aan de macht probeert te komen. Di Rupo zal dan net geen 68 zijn. Hij zei gisteren dat hij ‘de komende tien jaar’ voor zijn ideeën wil blijven vechten.

De demarche van de PS-voorzitter leert twee dingen. De eerste is dat de schandalen en de oppositiekuur van de PS niet betekenen dat de huidige generatie partijboegbeelden vindt dat hun tijd is gekomen. Dat Di Rupo aangeeft tot aan 2019 door te doen, betekent dat zelfs een goede score van Paul Magnette in Charleroi volgend jaar voor die laatste geen gratis ticket naar het PS-voorzitterschap betekent.

Maar Di Rupo moet niet alleen de strijd om het linkse leiderschap in zijn eigen partij uitvechten, hij moet het ook daarbuiten doen. In een poging de communistische PTB de wind uit de zeilen te nemen, lanceerde hij daarom gisteren een handvol voorstellen om de kwade linkse kiezer terug te winnen. Sommige houden steek, zoals blijven hameren op gratis onderwijs en het verder uitdiepen van de euro­zone. Maar heel wat van zijn voorstellen kunnen nog het best omschreven worden als politieke fata morgana’s.

Di Rupo moet niet alleen de strijd om het linkse leiderschap in zijn eigen partij uitvechten, hij moet het ook daarbuiten doen.

Dat is de tweede les van gisteren: de strijd op de Franstalige linkerflank leidt tot een opbod in waanzinnige ideeën, vaak ook nog eens losjes becijferd. Zo vindt Di Rupo dat de Belgische werknemers

10 miljard euro mogen krijgen van de 17 miljard euro die de Bel20-­bedrijven aan dividenden uitbetalen.

Het voorstel zegt alles over hoe de politieke strijd zich aandient. Iedere kwade linkse kiezer snapt waarover het gaat, maar zodra je er op doordenkt, houdt het geen steek. Het verschil tussen Bel20’ers en niet-Bel20’ers is op zijn minst arbitrair. Bovendien zou de Belgische staat extra belastingen heffen op een Frans (Engie) en een Nederlands (ING) bedrijf. Tot slot is de roerende voorheffing op dividenden al verdubbeld van 15 naar 30 procent. Door ze nog eens te verhogen dreig je multinationals - en de broodnodige technologische vernieuwing waarvan ze de motor zijn - naar het buitenland te duwen.

Het is links populisme op zijn best: een variatie op het thema dat iemand anders de rekening wel zal betalen, zonder dat zoiets ook maar enig schadelijk gevolg zou hebben. Het is een gevaarlijk opbod. De PS en de PTB vertegenwoordigen in sommige peilingen bijna de helft van de Franstalige kiezers en ook Ecolo zal minstens in de verleiding komen aan het opbod mee te doen. Hoe potentieel schadelijk sommige ideeën ook zijn, er is een reële kans dat ze in 2019 in een of andere vorm op de onderhandelingstafel voor een nieuwe federale regering belanden.