Linkse leiders

De Gentse discussie over intercommunales gaat over meer dan Gent en intercommunales. Ze heeft de strijd om het politieke leiderschap over de Vlaamse linkerzijde heropend.

N-VA-voorzitter Bart De Wever komt zo zelden op televisie dat telkens als hij het wel doet de vraag zich opdringt waarom hij dat politiek zo belangrijk acht. Deze week gebeurde het omdat hij in de verdediging werd gedrongen door Wouter Van Besien, het Antwerpse lokale boegbeeld van Groen. Die eiste helderheid over de publieke inkomsten van Koen Kennis, de mandatenkampioen van de N-VA en kreeg prompt de cijfers. 7.723 euro netto per maand, zei De Wever, die de boodschap gaf dat de Antwerpse N-VA niet de grenzen oversteekt die de Gentse sp.a al voorbij is.

Het Antwerpse tafereel hielp om te begrijpen wat in Gent echt op het spel staat. Wat van dat tv-debat blijft hangen, is de quasi achteloze vanzelfsprekendheid waarmee Wouter Van Besien de geloofwaardigheid incarneerde om vanop links de N-VA aan te vallen. De sp.a ligt onder vuur in haar belangrijkste bastion Gent, de stad waar ze sinds 1989 de burgemeester levert. De communistische PVDA zit slechts in drie van de 308 Vlaamse gemeenten in de gemeenteraad en heeft geen Vlaamse parlementszetel. Plots zit Groen in de luxe­positie dat het groot genoeg is om over heel Vlaanderen politiek aanwezig te zijn, en tegelijk klein genoeg om nog net geen volwaardig deel uit te maken van de belaagde lokale machtsbastions.

Wat Groen ­beslist over het kartel met de sp.a in Gent zal aantonen wat de groene ambities zijn voor de verkiezingen in 2019.

Tegen die achtergrond doet de sp.a sinds dit weekend verwoede pogingen om het rood-groene kartel in Gent niet uit elkaar te laten vallen. De groenen hielden ook gisteren op de Gentse gemeenteraad die boot af omdat de politieke gebeurtenissen de Arteveldestad al lang overstijgen. Inhoudelijk bekeken gaat het nu over de zoektocht naar heldere en correcte financiële spelregels voor lokale politici van alle partijen. Politiek bekeken is echter iets anders aan het gebeuren: de strijd om het politieke leiderschap over de Vlaamse linkerzijde is losgebarsten.

De sp.a zit in grote problemen. Federaal en Vlaams zit ze in de oppositie. Lokaal speelt ze op het platteland niet mee. Dat de partij nu onder vuur ligt in haar grootste stad, betekent een politieke aanval op haar laatste sterke bolwerk. In Hasselt moest Hilde Claes vorig jaar na een schandaal het burgemeesterschap afstaan aan CD&V. In Gent zijn de socialisten aangeschoten wild na de Optima- en Publipart-affaires. En dat ‘propere handen’ voor iedereen cruciaal zijn om politiek geloofwaardig te zijn, heeft uitgerekend Bart De Wever bijzonder goed begrepen. Net daarom moest de aanval van groen op tv in prime time worden afgeslagen.

De lokale verkiezingen van 2018 zullen bepalen hoe sterk of zwak de politieke partijen de campagne van 2019 ingaan. Ze zullen ook bepalen wie op de Vlaamse linkerzijde als offi­cieuze leider van de oppositie de centrumrechtse regering mag uitdagen. Gaat Groen opnieuw als junior partner in het Gentse rood-groene kartel of wil het op eigen kracht varen, ver weg van de schandaalsfeer? Het antwoord op die vraag gaat over veel meer dan de Gentse stadspolitiek. Het zegt iets over de ­groene ambities voor 2019.