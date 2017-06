Met drie aanslagen op 73 dagen leeft het Verenigd Koninkrijk in de greep van de terreur.

De aanslag op London Bridge geeft nog maar eens aan dat het terrorisme een eigen, bijzondere dynamiek heeft waarbij gemikt wordt op minimale planning en maximale impact. Een iconische brug is dan ook een ideaal ‘soft target’.

De Britse premier Theresa May reageerde fors. Na een spoedzitting van haar kabinet, kondigde de premier strengere maatregelen aan om het extremisme aan te pakken. Daarbij denkt ze aan meer veiligheid op de sociale netwerken, een strengere aanpak inzake voorhechtenis en een dialoog ‘die niet altijd even aangenaam zal zijn’ tussen de gemeenschappen.

Moeilijk te stoppen

Ondanks de inspanningen van de politie en inlichtingendiensten lijkt de terreur moeilijk te stoppen. Volgens May is er geen verband tussen de drie aanslagen die plaatsvonden, wat het voor de ordediensten nog moeilijker maakt om aanslagen te voorkomen.

De politie reageerde snel en kon daarmee de gevolgen van de aanslag inperken en de daders onmiddellijk uitschakelen. Aanslagen voorkomen lijkt veel moeilijker, al claimt de Britse overheid dat minstens vijf aanslagen verijdeld zijn.

De Britse politie heeft 20.000 dossiers over mogelijke terreurverdachten, maar het is uitgesloten dat het allemaal kan uitgezocht worden.

De terrorist van Manchester, Salman Abedi, was bekend bij de inlichtingendiensten, maar uiteindelijk werd hij niet verontrust. De vraag is nu of de drie daders van de aanslag bij London Bridge eveneens geregistreerd stonden en wat met die informatie is gedaan.

Berekende gok

De Britse terreurgolf komt op een bijzonder moment. Volgende donderdag zijn er verkiezingen en kiest het Verenigd Koninkrijk een nieuw parlement. Voor May waren de vervroegde verkiezingen in de eerste plaats een berekende gok om haar meerderheid in het parlement te vergroten. Maar een reeks blunders tijdens de kiescampagne maakt de uitslag erg onzeker.

Na een rustpauze van een dag, wordt maandag de campagne hervat. Hoe de aanslagen zullen inwerken op het stemgedrag, is moeilijk te voorspellen.

May was van 2010 tot 2016 minister van Binnenlandse Zaken en in die functie als eerste verantwoordelijk voor de politie-en inlichtingendiensten. De vraag is of de Britse kiezer haar dat gaat aanrekenen of haar integendeel beloont voor haar kordate aanpak op dit moment.

De Britse premier was op zoek voor een comfortabele meerderheid om daarmee de brexit vanuit een sterke positie te onderhandelen met Europa. Het is niet zeker dat ze die zal krijgen.

Opvallend was wel dat het woord Europa of Europese samenwerking niet voorkwam in de speech van May. De scheiding is kennelijk al voltrokken. Dat neemt niet weg dat de terreurgolf in de rest van Europa ook huishoudt en dat een pasklaar antwoord niet voor handen is.

Er is nood aan intensief politiewerk op het terrein om het gevaar in kaart te brengen en te bestrijden. Dat vraagt tijd, geld en mensen, en dat in een erg onzeker klimaat.