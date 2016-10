Loonwerven

Lonen kunnen niet zo hoog zijn dat Belgische bedrijven hun klanten verliezen. En ze moeten betaald worden in geld, niet in dieselwagens. De regering-Michel start terecht die twee werven op.

Het begrotingswerk en het uitstel van de hervorming van de vennootschapsbelasting mogen dan al ontgoochelend zijn, toch start de regering-Michel onder de waterlijn enkele werven op die historisch mogen worden genoemd. Dat werk zal in eerste instantie niet aangenaam zijn, maar het is nodig en zinvol.

De eerste werf is de zogenaamde loonnormwet van 1996, die ervoor moet zorgen dat de lonen van Belgische werknemers niet sneller stijgen dan die in de buurlanden. De wet dient een nobel doel: hij moet erover waken dat Belgische werknemers niet en stoemelings uit de markt worden geprezen en hun job kwijt raken. Maar de wet heeft twee problemen. Het eerste is dat hij nooit correct is toegepast. De lonen zijn sterker gestegen dan in de buurlanden, wat het moeilijker maakt voor Belgische bedrijven om te overleven. Het tweede probleem is dat er ook voor 1996 al een loonkostenhandicap bestond, die niet wordt meegeteld.

De regering-Michel wil nu beide euvels aanpakken. Het betekent dat er de komende jaren minder ruimte is om de lonen via collectieve arbeidsovereenkomsten te laten stijgen. Is dat aangenaam? Uiteraard niet. Ligt het politiek gevoelig? Heel erg.

Maar wie dit vanuit het langetermijnperspectief bekijkt, kan hier niet tegen zijn. Dit maakt ons in woelige tijden weerbaarder om de concurrentie met de buurlanden aan te kunnen. Of anders gesteld: werknemers ruilen een stukje toekomstige opslag voor meer jobzekerheid. Bovendien blijft de automatische indexering van lonen bestaan, waardoor werknemers zeker zijn dat ze met hun loon evenveel kunnen blijven kopen.

De tweede historische werf die de regering begint aan te pakken, heeft ook met lonen te maken: de salariswagens. Er liggen plannen op tafel om de fiscaal voordelige bedrijfswagens te vervangen door een mobiliteitsbudget. Vorige aanpassingen aan de regeling voor bedrijfswagens - in de regering-Di Rupo - leren hoe gevoelig ook dat is, en hoe er vele duivels in de details schuilen. Maar ook deze werf is nodig. Het houdt geen steek dat werkgevers fiscaal aangemoedigd worden loon uit te keren in de vorm van dieselwagens.

Net omdat het zo technisch wordt, zal het belangrijk zijn drie doelen voor ogen te houden. Het eerste is het makkelijkste: vervang de bedrijfswagens door iets wat milieuvriendelijker is. De tweede is al minder evident, omdat we de geschiedenis van eco-, diensten- en maaltijdcheques kennen: vervang de bedrijfswagens door iets eenvoudigers. Het simpelste idee? Gewoon geld. Loon is nu eenmaal iets wat een werknemer krijgt omdat hij gewerkt heeft. Het derde doel is dat het niet de bedoeling kan zijn de lonen plots te verlagen of een extra put in de sociale zekerheid te slaan: dit moet dus budgetneutraal gebeuren. Door tankkaarten duurder te maken zondigt de regering eigenlijk al tegen dit principe.

Het zijn lastige werven. Ze zijn niet leuk om op te starten. Maar ze zijn nodig.