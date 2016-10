Machtige media

De geplande overname van mediaconglomeraat Time Warner door telecomgroep AT&T wekt de vrees van een te grote mediaconcentratie. Die vrees is echter overtrokken. De komst van nieuwe spelers en de ontwikkeling van nieuwe mediakanalen maken dat de concurrentie groot blijft en het media-aanbod ruim en divers.

Donald Trump, de Republikeinse presidentskandidaat in de VS, liet onmiddellijk weten dat als hij de verkiezingen wint, hij de geplande fusie van telecomgroep AT&T met het mediaconglomeraat Time Warner zal verbieden.

Trump heeft een moeilijke relatie met een groot deel van de media in de VS die hij ervan beschuldigt niet onpartijdig te zijn. Hij heeft het in het bijzonder gemunt op nieuwszender CNN, die onderdeel is van Time Warner.

Maar ook andere politici in de VS plaatsten kanttekeningen bij de fusieplannen. Ze vrezen dat het bundelen van telecomnetwerken, internet, tv-stations en productiehuizen in een machtige speler de concurrentie schaadt en tot een grote concentratie leidt in de mediasector.

Die bekommernissen zijn terecht. AT&T is de grootste telecomoperator in de VS, Time Warner is een van de grootste mediaconglomeraten in het land. De mededingingsautoriteiten in Washington moeten de gevolgen van deze megadeal voor de mediasector zorgvuldig onderzoeken.

Maar de operatie a priori verbieden, dat zou te ver gaan. Via de overname van Time Warner wil AT&T zich transformeren van telecombedrijf tot mediagroep. Net zoals andere telecombedrijven al hebben gedaan.

Door de veranderingen in de regulering en door de technologische ontwikkelingen vervagen de grenzen tussen de telecom- en de mediasector. Met spraaktelefonie valt niet veel geld meer te verdienen. De groei zit in internet, internetdiensten, digitale televisie en inhoud.

Het is dus logisch dat de telecombedrijven willen opschuiven in de waardeketen en zelf media-activiteiten gaan ontplooien. Toen Belgacom (nu Proximus) digitale tv begon aan te bieden via de telefoonkabel, betaalde het bedrijf meteen ook grof geld voor de uitzendrechten van de Belgische voetbalcompetitie. Telenet nam twee jaar geleden een belang in De Vijver Media, de groep boven de commerciële tv-stations Vier en Vijf, en maakt nu zelf ook programma’s, zoals de reeks Chaussée d’Amour.

AT&T pioniert niet met de overname van Time Warner. Het probeert een inhaalbeweging te doen.

In de VS nam het telecombedrijf Comcast in 2011 de mediagroep NBC/Universal over. De kabelgroep Liberty (hoofdaandeelhouder van Telenet en tot 2001 een onderdeel van AT&T) is de voorbije jaren door een reeks overnames getransformeerd naar een gediversifieerde mediagroep.

AT&T pioniert dus helemaal niet met de overname van Time Warner. Het probeert een inhaalbeweging te doen. Een forse inhaalbeweging weliswaar.

En het gaat voor een stuk om een defensieve strategie. Er verschijnen nieuwe spelers in de media- en communicatiesector, die meedingen naar de aandacht van de kijker en die een stuk van de reclamekoek willen binnenhalen. Het betreft bedrijven als Netflix, maar ook Google, Apple en zelfs Amazon.

Jongeren zijn geen fervente tv-kijkers meer. Ze consumeren de media via hun laptop en smartphone. Hun favoriete kanaal is Facebook. Tv-programma’s moeten concurreren met Youtube-filmpjes.

Uiteraard moet erover worden gewaakt dat door de fusie van AT&T en Time Warner geen te dominante speler ontstaat op de Amerikaanse mediamarkt. Maar het gevaar daarvoor moet niet worden overdreven.

De traditionele media – de ‘massamedia’ - spelen weliswaar voorlopig nog een belangrijke rol. Maar er komen voortdurend nieuwe spelers bij en er worden andere kanalen ontwikkeld. Ondanks de concentratiebeweging bij de traditionele media, wordt het media-aanbod almaar ruimer en meer divers.