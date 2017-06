De regering heeft gelijk om dan toch vast te houden aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen. Maar conform een jarenlange politieke traditie zegt ze nog niet hoeveel het zal kosten.

Het is ondertussen iets meer dan tien jaar geleden dat Al Gore zijn klimaatdocumentaire ‘An Inconvenient Truth’ maakte. Een van de grote ongemakkelijke waarheden in de Belgische politiek is sindsdien dat een echt groen beleid op korte termijn geld kost, om pas later iets op te brengen. Er is doorgaans niemand die het met zoveel woorden durft te zeggen en ermee wegkomt.

Het gestoethaspel van federaal minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) past in die lange traditie. Haar woordvoerster zei gisteren dat het zeer moeilijk wordt de klimaatdoelen te halen die ons land met de andere EU-landen heeft afgesproken. Daarom zou België met de EU-instellingen onderhandelen om de lat wat lager te leggen.

Premier Charles Michel (MR), die vorige week nog de Amerikaanse beslissing om uit het Klimaatverdrag van Parijs te stappen als een brutale daad omschreef, floot Marghem meteen terug. ‘Ik kan u geruststellen, ik heb niet de intentie om de klimaatdoelstellingen van België voor 2030 naar beneden te herzien’, zei Marghem dan wat later in een publieke verklaring.

Dat Marghem minister van Energie is, komt niet omdat ze de grootste energiespecialiste uit de Belgische politiek is. Ze is voor de premier belangrijk omdat ze acht jaar geleden in de tweestrijd Reynders-Michel de kant van Michel koos én omdat ze een blauwe bres slaat in het rode Henegouwen. In de lokale verkiezingen van 2012 haalde ze in Doornik meer stemmen dan toenmalig Waals minister-president Rudy Demotte (PS).

Maar het zou te makkelijk zijn de misstap van Marghem af te doen als een persoonlijke blunder. Het probleem zit veel dieper in de Belgische politiek geworteld. Dat probleem is dat de Belgische staat niet alleen gebukt gaat onder een fenomenale overheidsschuld, maar ook twee andere schulden buiten de boekhouding heeft staan: een demografische schuld, in de vorm van beloftes om pensioenen en gezondheidszorg te betalen in tijden van vergrijzing. En een ecologische schuld, in de vorm van de belofte om milieuschade mee in rekening te nemen.

De ongemakkelijke waarheid is dat het in de Belgische politiek blijkbaar niet lukt die twee opdrachten écht ter harte te nemen. Het onvermogen om de vergrijzing voor te bereiden is genoegzaam bekend. Maar ook het onvermogen tot ecologisch beleid is groot. Zodra de kosten ervan in beeld komen, duikt iedereen weg.

Eerst werd de transitie naar groene energie gefinancierd via certificaten die volgens de toenmalige Steve Stevaert-doctrine gratis moesten blijven voor de burger. Toen ex-minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) een poging deed ze wel in rekening te nemen, leidde dat tot zo’n protest dat ze ontslag nam. Nu de woordvoerster van Marghem zegt dat we zonder extra inspanningen onze klimaatdoelen wellicht niet halen, leidt dat tot protest, waarna de uitspraak wordt ingeslikt. Maar ze had wel gelijk.

Niets doen kost ons op lange termijn geld. Wel iets doen, wat de juiste ambitie blijft, kost ons nu geld. Ofwel betalen we voor subsidies voor nieuwe technologie. Ofwel betalen we energieprijzen die hoog genoeg zijn om investeringen rendabel te maken voor privé-bedrijven. Tot daar de echt ongemakkelijke waarheid.