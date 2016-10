23 minuten duurde de toespraak waarin Theresa May haar visie op het Britse buitenlands beleid uiteenzette. De boodschap dat migratie primeert op vrijhandel zal veel langer nazinderen.

Exact drie munten doen het in 2016 tegenover de euro nóg slechter dan de minus 18 procent van het pond. Alle drie vallen ze onder wat Bloomberg omfloerst ‘exotica’ noemt: de Venezolaanse bolivar, de Mozambikaanse nieuwe metical en de Surinaamse dollar. Drie landen die virtueel bankroet zijn.

Dat de munt van de zesde grootste economie ter wereld alleen die rampgevallen achter zich kan houden, is zelden gezien. Maar de politieke en economische omwenteling sinds 23 juni is óók zelden gezien.

Door op 23 juni bij referendum verrassend voor een brexit - een uitstap uit de Europese Unie - te kiezen, hebben de Britten het geloof in twee trends die lang als axioma golden doorprikt: een Europese ‘ever closer union’ en een op vrijhandel gestoelde globalisering.

Op haar mantra ‘brexit means brexit’ na liet de Britse premier Theresa May niet in haar kaarten kijken over hoe ze precies het Verenigd Koninkrijk van het Europese continent denkt los te wrikken. Tot afgelopen zondag.

In een korte toespraak over haar buitenlandbeleid liet May niet alleen weten dat ze uiterlijk in maart de gesprekken over de brexit wil aanvatten, ze liet geen twijfel bestaan over wat voor haar de prioriteit zal zijn. Cruciaal is het inperken van de migratie.

En dat betekent afstappen van het vrij verkeer van personen, een hoeksteen van 60 jaar Europese integratie. De keerzijde is dat Britten onbeperkte toegang tot de grootste economische regio ter wereld verliezen. De reactie van May tegenover het Britse bedrijfsleven en de City is in twee woorden samen te vatten: tough luck.

Londen heeft de facto een competitieve devaluatie van het pond doorgevoerd.

Om ondanks die handicap aantrekkelijk te blijven voor investeerders moet het VK zichzelf ‘braderen’ via een goedkoper pond. En dus is het pond sinds 23 juni tegenover de euro en de dollar 15 procent gezakt. Londen heeft de facto een competitieve devaluatie van het pond doorgevoerd.

De impact is enorm. Voormalig ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet waarschuwde altijd terecht dat plotse wisselkoersbewegingen dodelijk zijn. Tegen een geleidelijke daling van een munt kunnen bedrijven zich wapenen. Een koersval die Belgische producten op onze vierde belangrijkste markt in één trek 15 procent duurder maakt, is extreem ontwrichtend. Zoals Fedustria-topman Fa Quix opmerkt, heeft geen enkel bedrijf de luxe om 15 procent marge op te offeren om concurrentieel te blijven.

Minstens even belangrijk zijn de politieke risico’s die de koersval van het pond inhoudt. Zowel de Duitse bondskanselier Angela Merkel als de Franse president François Hollande verscherpte deze week in reactie op de toespraak van May de toon. We zitten nog niet in een echte handelsoorlog met de Britten, maar ondenkbaar is het scenario plots niet meer.