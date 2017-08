Merkels gelijk

Twee jaar na ‘Wir schaffen das’ voert de Duitse bondskanselier Angela Merkel de druk op andere EU-landen op om eindelijk werk te maken van een ernstig vluchtelingenbeleid. Ze heeft gelijk.

Een van de drama’s van de Europese migratiecrisis is dat de staatshoofden en regeringsleiders van de 28 EU-landen op 26 juni 2015 al wisten wat hen te doen stond. Op een Europese top maakten ze toen afspraken over een migratiebeleid.

Ruim twee jaar later lezen die conclusies nog altijd als de korte samenvatting van een beleid dat pragmatisch én uitvoerbaar is, en waarvoor we ons tegelijk niet moeten schamen omdat een ernstige inspanning wordt geleverd.

Dat plan zit ongeveer als volgt in elkaar. Probeer in de eerste plaats migratie te voorkomen, zodat ze beheersbaar wordt. Dat kan via investeringen in Afrikaanse landen, internationale handel en ontwikkelingssamenwerking. Tegelijk moet over de hele wereld worden duidelijk gemaakt dat wie voor oorlog op de vlucht is in Europa asiel kan krijgen, maar dat de deur streng dicht blijft voor wie dat soort bescherming niet nodig heeft. Dat is keihard, maar nodig om de controle over het migratiebeleid niet te verliezen.

In Europa zal bewaking van de buitengrens altijd deels steunen op samenwerking met de buurlanden.

Het tweede luik is dat moet worden vermeden dat mensen de gevaarlijke tocht door Noord-Afrikaanse woestijnen en over de Middellandse Zee maken. Dat kan alleen door afspraken te maken met landen als Turkije, ook al zijn we niet de grootste fan van hun politici.

Een Canadees migratiebeleid kan in de EU niet werken, omdat niemand op eigen kracht in Canada raakt. In Europa, dat grenst aan een van de grootste conflictgebieden ter wereld, is dat anders. In Europa zal bewaking van de buitengrens daarom altijd deels steunen op samenwerking met de buurlanden.

Ten derde moet wel degelijk opvang worden verleend aan wie bescherming tegen oorlog en terreur nodig heeft. Bij voorkeur gebeurt dat door de meest kwetsbaren in de conflictgebieden en in vluchtelingenkampen zelf te gaan selecteren. Opnieuw worden mensen dan ontmoedigd gevaarlijke overtochten te maken.

En ten vierde moet de inspanning van de opvang van oorlogsvluchtelingen gespreid worden over de hele EU, zodat niet enkele landen of steden proportioneel te veel lasten dragen.

Je kan vervolgens discussiëren over hoeveel mensen precies onze bescherming verdienen en hoeveel de EU aankan, maar je kan moeilijk een werkbaar én humaan migratieplan bedenken dat op andere uitgangspunten steunt.

Net daarom is het problematisch dat het hierboven beschreven plan nooit is uitgevoerd zoals afgesproken. Op het hoogtepunt van de migratiecrisis controleerde Griekenland de buitengrenzen niet. In Libië was er lange tijd geen regering om akkoorden mee te maken. In Europa weigerden landen als Polen en Hongarije om de opvang te verlenen waarmee ze hadden ingestemd.

Daarom is het positief dat de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de machtigste politica in de Europese cenakels, twee jaar na haar historische ‘Wir schaffen das’ gisteren opnieuw hamerde op een echt migratiebeleid in de EU, waarbij ook op Afrikaanse bodem nu asielaanvragen worden behandeld. Het zijn stappen vooruit, net zoals de medewerking van de Libische regering. Maar een van de grootste hordes blijft de tegenkanting van Polen en Hongarije. Die moeten overhaald worden om hun deel van de asielopvang te doen.

Het is nog altijd geen makkelijk gevecht, maar het is zinvol en nodig. En een waarbij de invloedrijkste politica van de EU gelukkig aan de goede kant van de argumenten staat.