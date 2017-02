De vergroening van het wagenpark in Europa gebeurt met de handrem op. De overheid kan de autoproducenten strenge milieunormen opleggen, maar aarzelt om dat te doen.

Realistischere tests om de uitstoot van auto’s te meten, een sterkere controle op de autosector, de oprichting van een Europees toezichtsagentschap. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van een onderzoekscommissie van het Europees Parlement naar het dieselschandaal.

De lidstaten krijgen een tik op de vingers, omdat ze draalden met de invoering van strengere controleprocedures. De Europese Commissie ook, omdat die niet reageerde toen in 2012 de eerste aanwijzingen over gesjoemel opdoken.

Maar echt striemend is het rapport niet. Heel ingrijpend zijn de aanbevelingen van de onderzoekscommissie evenmin. Ze zijn geschreven met de handrem op.

Dieselgate heeft de autosector niet op zijn kop gezet, kan worden vastgesteld anderhalf jaar na het uitbreken van het schandaal.

VW heeft in de VS, waar het gesjoemel eerst werd ontdekt, wel een monsterboete betaald. Het bedrijf heeft vele miljarden dollars en euro’s opzij gezet om wagens terug te roepen en te maken dat ze voldoen aan de uitstootnormen. De beurskoers van de Duitse autobouwer heeft een pandoering gekregen waar ze nog niet helemaal van hersteld is. En de kop van topman Martin Winterkorn is gerold. Maar de reputatieschade valt wel mee. Het afgelopen jaar onttroonde VW het Japanse Toyota als de grootste autobouwer ter wereld.

De grote meerderheid van de autobezitters ligt niet wakker van milieubekommernissen.

Dat bewijst dat de autokopers er niet zwaar aan tillen dat VW een loopje nam met de milieunormen. In België heeft amper een kwart van de bezitters van een sjoemelauto zijn voertuig voor gratis herstelling naar de garage gebracht. Er is geen verplichting om dat te doen, en wie met een sjoemeldiesel blijft rondrijden wordt daarvoor financieel op geen enkele manier gesanctioneerd. Milieubekommernissen? De grote meerderheid van de autobezitters ligt daar niet wakker van. De vergroening van het wagenpark zal niet spontaan gebeuren. Bij de aanschaf van een wagen laten de autokopers zich in de eerste plaats leiden door de fraaiheid van de carrosserie, de rijprestaties en de prijs. En voor een stuk door de belastingen op de aankoop en het gebruik ervan.

Via dit belastinginstrument kan de overheid proberen de autokopers in de richting van milieuvriendelijkere wagens te duwen. Want financiële prikkels werken. Maar het blijft een omslachtig gedoe. Het is een pak efficiënter strenge milieunormen op te leggen voor álle wagens die uit de autofabrieken rollen. De overheid kan dat. Maar ze moet de moed hebben om dat te doen.

Hier is een opdracht weggelegd voor de Europese Commissie. De lidstaten moeten zich daar achter scharen, ook als ze belangrijke autoproducenten op hun bodem hebben. Dieselgate mag niet blauw-blauw gelaten worden. Europa moet daar belangrijke lessen uit trekken. De aanbevelingen van de onderzoekscommissie van het Europees Parlement hadden best wat verregaander mogen zijn.