Een goed migratiebeleid moet aan veel vereisten voldoen. Een daarvan is dat mensen snel genoeg duidelijkheid krijgen of ze kunnen blijven. Op dat punt gaat het de goede richting uit.

Weinig politieke discussies zijn zo emotioneel als die over terreur, migratie en identiteit, die al eens in elkaar durven over te lopen. Terwijl de ene zich vooral schaamt omdat nog altijd mensen verdrinken in de Middellandse Zee en omdat het rijke Europa ze niet of onvoldoende helpt, overheerst bij de andere de angst dat een te grote toestroom van moslims onze samenleving zoals we ze kennen onderuit zal halen. Al sinds 2015 zit het migratiedebat ongemakkelijk gevangen tussen de ‘Wir schaffen das’ van de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de grensmuren van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Tot nader order is er weinig of niets dat daar verandering in brengt.

Toch zijn er onderdelen van het migratiebeleid die rationeler te benaderen zijn en die op een grotere consensus kunnen rekenen. Een daarvan is dat wie in ons land asiel aanvraagt of op een andere manier in ons land wil verblijven, minstens snel duidelijkheid moet krijgen over zijn situatie. Op dat punt durfde het al eens verkeerd te lopen, met de geschiedenis van lange procedures en collectieve regularisaties uit het verleden als gevolg.

Daarom is het goed nieuws dat de procedures in migratiedossiers sneller lopen, zoals nieuwe data van de federale overheid leren. Traditioneel zijn er drie flessenhalzen: bij de behandeling van asielaanvragen, bij het oordelen over betwistingen van migratiedossiers en bij de beroepen bij de Raad voor Vreemdelingen­betwistingen. Die drie flessenhalzen lijken nu breder te worden, waardoor beslissingen sneller worden genomen en mensen sneller duidelijkheid krijgen of ze in ons land kunnen blijven.

In een debat dat te snel overkookt, is ieder rationeel stapje vooruit welkom.

Het is een lichtpuntje in een situatie die voor de rest bijzonder onbehaaglijk blijft. De enige manier om in het migratiebeleid pragmatisme min of meer te combineren met een ethisch kompas is door opvang te verlenen aan wie op de vlucht is voor oorlog, helaas streng te zijn voor de anderen, de opvanglasten te verdelen over de hele EU en vervolgens werk te maken van jobs en een goede integratie voor wie mag blijven.

Hoewel we deze zomer niet de paniek van de vluchtelingencrisis uit 2015 herbeleefden, blijft het moeilijk zelfs naar dat pragmatische motto te leven. De plannen om de opvang van asielzoekers over de hele EU te spreiden staan nog nergens en voeden nog altijd een opstand tegen de rechtsstaat in Oost-Europa. In België is het bilan van allochtonen op de arbeidsmarkt bijzonder ondermaats in vergelijking met andere rijke landen. En om de controle over het vluchtelingenbeleid te behouden, is nog altijd een onbehaaglijke maar nodige deal met Turkije in werking.

Tegen die achtergrond is ieder stapje in de goede richting welkom. Dat de arbeidsbemiddelaar VDAB niet slecht scoort in de zoektocht naar werk voor anderstaligen in Vlaanderen, is zo’n lichtpuntje. Dat een minimum aan politieke controle op het migratiebeleid terug is, is ook een belangrijke stap. En dat tenminste de manier waarop we over migratiedossiers beslissen niet onredelijk lang loopt, is ook goed nieuws.

Het is allemaal onvoldoende om blij te kunnen worden over het migratiebeleid. Maar in een debat dat te snel overkookt, is ieder rationeel stapje vooruit meer dan welkom.