De strijd tegen de klimaatverandering vereist een algemene mobilisatie. Vrijwillige initiatieven volstaan niet. Er mag gerust wat dwang worden uitgeoefend. Want de inzet is enorm.

In Nederland gaat De Nederlandsche Bank, als toezichthouder op de financiële sector, de gevolgen van de klimaatverandering voor de banken en de verzekeraars in kaart brengen. Er komt een heuse klimaatstresstest om de weerbaarheid van de banken en de verzekeraars na te gaan. En dan gaat het niet over de vraag of de hoofdkwartieren van de financiële instellingen bestand zijn tegen extreme windstoten of een zondvloed, maar over de impact van grote schadeclaims door extreme weersomstandigheden op de verzekeraars. Ook de gevolgen van de klimaatverandering op de kredietwaardigheid van de bedrijvenklanten van de banken en op de waarde van hun beleggingen in bijvoorbeeld oliebedrijven worden bekeken.

Het initiatief van De Nederlandsche Bank toont aan dat de problematiek van de klimaatverandering de economische wereld wel degelijk bezighoudt. Er wordt over gesproken, over nagedacht, er worden maatregelen genomen. Maar vaak, zoals nu ook met de demarche van de financieel toezichthouder, is het slechts ‘kurieren am Symptom’, zoals de Duitsers het noemen. De oorzaak van het probleem wordt niet aangepakt. De aandacht moet in de eerste plaats gaan naar maatregelen om de klimaatverandering te stoppen. Als dat nog kan.

Het vrijbuitersprobleem speelt volop: er wordt almaar getwist wie welke inspanning moet leveren.

Niet iedereen is even sterk overtuigd van de noodzaak om maatregelen te nemen. Want dat betekent dat mensen hun gedrag moeten veranderen, oude gewoontes moeten opgeven, aan comfort moeten inboeten. De strijd tegen de klimaatverandering vergt investeringen, en daar hangt een fors prijskaartje aan dat geen onmiddellijke return oplevert. Het vrijbuitersprobleem speelt hier volop: er wordt voortdurend getwist over wie welke inspanning moet leveren. Landen en bedrijven zijn beducht voor de concurrentiehandicap die daaruit kan voortvloeien. Iedereen heeft wel een reden om tegen te stribbelen.

Ach, er is wel wat goede wil. Op de Klimaat- en Energietop van de Vlaamse regering morgen in Gent zullen enkele bedrijven zich engageren tot concrete inspanningen en hoopt de Vlaamse regering een maatschappelijk draagvlak te creëren voor een breder klimaatplan. Initiatieven op basis van vrijwilligheid volstaan echter niet. Er is een algemene mobilisatie nodig, op mondiale schaal. De regeringen moeten hun bevolking en hun bedrijven durven te dwingen tot maatregelen die de opwarming van de aarde helpen af te remmen.

Het is dan ook een goede zaak dat de Europese Commissie de druk op de lidstaten verhoogt zodat die haast maken met onder meer de omschakeling naar hernieuwbare energie. Te lang heeft men zich tevreden gesteld met alleen maar beloftes, het is tijd dat er resultaten worden geboekt.

Er moeten zware inspanningen geleverd worden. Prettig zal dat niet zijn. Maar de inzet is te groot om te blijven aarzelen. Want de prijs die later betaald moet worden voor de inactiviteit van vandaag, dreigt gigantisch te zijn.