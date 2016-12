Het is nog steeds mogelijk om met 55 jaar op brugpensioen te gaan, blijkt bij de verzekeraar AXA en de koffiegroep Douwe Egberts. We ­morsen met geld, met talent en met de ­welvaartsstaat.

Alleen al in Vlaanderen zochten werkgevers in ­november naar meer dan 223.000 mensen om hun jobs in te vullen. Dat is bijna de bevolking van Gent. Het is meer dan de bevolking van Brugge en Leuven samen. Ondertussen is de Vlaamse werkloosheid aan het dalen tot 7 procent en zijn er sinds de start van de federale regering 105.000 jobs bijgekomen. Tegen die achtergrond maakt minister van Werk Kris Peeters (CD&V) zich op om brugpensioen vanaf 55 jaar toe te laten voor werknemers die bij de verzekeraar AXA en de koffiebrouwer Douwe Egberts hun job verliezen.

De enige reden om daar niet helemààl kwaad van te worden is het feit dat het vroeger nog veel erger was. Na de sluiting van Ford Genk gaf de regering-Di Rupo groen licht voor uitzonderlijk brugpensioen vanaf 52 jaar. Ooit lag de ondergrens de facto op 48 jaar. Ze is nu al gestegen naar 55 jaar en gaat tegen 2020 naar 60 jaar. Goed zo. De groep bruggepen­sioneerden wordt ook kleiner. Opnieuw goed nieuws.

Toch legt het eenvoudige feit dat mensen van 55 zo goed als helemaal worden afgeschreven alles uit over hoe scheef onze welvaartsstaat en economie ineenzitten. Het is een stomp in de maag van de jonge generatie die er mag van uitgaan tot 67 te werken, zonder garanties dat er volwaardige pensioenen zullen zijn, tenzij via nog meer belastingen waarmee de overheid het geld weer afneemt.

De mogelijkheid om op 55 jaar een punt te zetten achter je werkende leven zegt alles over hoe verkeerd dit land zich voorbereidt op de golf aan vergrijzingskosten voor de overheid. De onderhuidse boodschap is er een van ‘sauve qui peut’. Wie nog snel iets kan meepikken uit het overheidsbudget, moet dat blijkbaar vooral proberen.

Ondertussen werken we gemiddeld maar 32 jaar in ons ­leven, wat bijna acht jaar minder is dan de Nederlanders. Het legt opnieuw perfect uit hoe wankel onze welvaartsstaat is. Het overgrote deel van ons leven staan we namelijk aan de kant waar we geld van het systeem ontvangen - ofwel voor onderwijs, ofwel voor pensioenen of andere uitkeringen - en niet aan de kant die de welvaartsstaat ondersteunt. Een van de grootste - en helaas vaak onbegrepen - statements van solidariteit in België is daarmee iets geworden wat evident zou moeten zijn: werk verzetten.

Het is waanzin omdat er net almaar meer jobs openstaan. Er heerst terecht grote ergernis over hoe de regering de begroting maar niet op orde krijgt, maar er is geen reden tot crisis voor wie de arbeidsmarkt bekijkt.

De conclusie is dat we nog altijd morsen. Met talent. Met onze welvaartsstaat. Met belastinggeld. Als er een collectief schuldverzuim is van alle partijen die de voorbije decennia ­regeerden, dan is het dat onvermogen om de welvaartsstaat voor te bereiden op het tijdperk van de vergrijzing, en de ­zenuwslopende, tergend langzame slakkengang waarmee we die historische fout proberen te corrigeren.