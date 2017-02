De centenkwesties van Siegfried Bracke en Koen Kennis raken de N-VA in het hart. Haar claim dat ze de structuren van de macht van binnenuit kan veranderen, zonder er zelf door besmet te raken, wankelt.

Kamervoorzitter Siegfried Bracke maakte gisteren bekend dat hij ontslag neemt als N-VA-fractieleider in de Gentse gemeenteraad en volgend jaar niet de kandidaat-burgemeester zal zijn. Daarvoor is hij te ongeloofwaardig geworden, zegt hij. Dat Bracke eerst een week zweeg over het Telenet-geld, om nu te melden dat er geen geld was, noemde zelfs N-VA-voorzitter Bart De Wever ‘absurd’.

Gent wordt met de dag een groter slagveld. CD&V verloor al lijsttrekker Sarah Claerhout, die eerst haar ontslag aankondigde, het dan weer introk en het uiteindelijk toch gaf. Bij de socialisten eindigt door de Optima-affaire de uitzonderlijke lokale carrière van Daniël Termont in mineur en gaf kandidaat-opvolger Tom Balthazar ontslag nadat was gebleken dat hij mee een intercommunale leidde die belegde in chemische wapens.

Het slagveld is al uitgedijd naar Antwerpen, waar schepen Koen Kennis vrijdagavond meldde dat hij een bedrag van 12.000 euro per jaar aan Telenet-geld ‘niet heeft gemist’ en daardoor nooit zag dat het niet gestort was. Leen Verbist, die ondertussen al ontslag heeft genomen als gemeenteraadslid voor de sp.a, meldde dat zij het geld kreeg in de plaats van Kennis, maar de 30.000 euro aan inkomsten ‘niet had gemerkt’.

De N-VA wordt iedere dag wat meer in het gewoel getrokken.

Wat frappant is aan de surreële cascade van lokale centenkwesties, is dat de problemen waar de sp.a in zit almaar minder verschillen van die van de N-VA. De Wever merkte gisteren op dat de N-VA zich als ‘niet-traditionele’ partij zoiets minder kan permitteren dan de andere. Net zoals sp.a’ers zeggen dat zij het zich minder kunnen permitteren, net omdat ze socialisten zijn. Beide partijen geven zo toe dat ze hun ‘morele overwicht’ kwijt zijn.

Wat begon als politieke normvervaging bij de Gentse socialisten en liberalen is iets anders geworden: een politieke identiteitscrisis bij de N-VA. De partij heeft zich altijd als uitdager van het establishment geprofileerd, wat sociaal-economisch en breed maatschappelijk ook klopt: de N-VA is niet verbonden met vakbonden, scholenkoepels of ziekenfondsen. Die onverwevenheid liet haar bijvoorbeeld toe met scherp te schieten op de onfatsoenlijke Arco-deal.

Alleen is die analyse niet door te trekken naar de lokale politiek. Daar bezet de N-VA wel degelijk de macht, net omdat ze denkt Vlaanderen pas echt te kunnen veranderen als ze de CD&V kan onttronen als lokale volkspartij. De ironie wil dat de christendemocraten, die met voorsprong de meeste lokale mandatarissen tellen, al meer dan een week stilletjes onder de radar blijven, terwijl de N-VA door Kennis en Bracke iedere dag wat meer in het gewoel wordt getrokken.

De boodschap die de N-VA brengt, is ongemakkelijk geworden. Je kan perfect proberen aan te tonen dat je de commandoposten van de macht bezet om vervolgens het systeem van binnenuit te veranderen. Maar zoiets lukt niet als je het systeem dat verandering nodig heeft ook zelf begint te belichamen, zelfs al is het maar sporadisch en door ‘absurde’ communicatie.