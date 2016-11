Als sociale media voor miljarden mensen de toegangspoort tot informatie zijn geworden, zijn ze het aan zichzelf verplicht een minimum aan sociale normen te hanteren.

Toen Orson Welles in oktober 1938 een fictief verhaal over een invasie van marsmannetjes op de radio vertelde alsof het echt was, brak her en der in de Verenigde Staten paniek uit. Sommigen dachten dat het hoorspel ‘War of the Worlds’ echt was. De dagen nadien ontstond - in de kranten - een debat over censuur op de radio, over zelfregulering en over de vraag of het radiopubliek wel intelligent genoeg was.

78 jaar later beleven we een interessante variatie op ‘War of the Worlds’. In de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen is een bericht dat paus Franciscus Donald Trump steunde, miljoenen keren bekeken op Facebook. De paus gaf echter nooit zijn steun. Het verhaal werd bedacht door een ‘fantasy news site’, die op haar website uitlegt wat ze doet. Maar wie het op Facebook las, zag die context niet.

Het incident bracht Silicon Valley in gewetensnood. Facebook-CEO Mark Zuckerberg (foto) wuifde eerst nog de kritiek weg dat valse nieuwsberichten de Amerikaanse verkiezingen hebben beïnvloed. Maar gisteren zei hij dat de sociaalnetwerksite geen advertenties zal aanvaarden van sites die vals nieuws verspreiden. Ook Google wil zijn onlineadvertentiemachine niet langer ter beschikking stellen van websites die ‘misleidende inhoud’ brengen.

De gewetensnood is terecht. Facebook is geen neutraal platform. De site filtert het nieuws dat u ziet, waardoor de kans groot is dat u berichten leest die in de lijn liggen van wat u eerder al leuk vond of wat uw ‘vrienden’ graag lezen. Anders gesteld: bij een klassieke krant filtert de redactie het nieuws voor de lezers, bij Facebook doet een robot dat.

We kunnen niet zo ver gaan dat we censuur invoeren of de vrijheid van meningsuiting aantasten.

De vraag is of die robot zonder ethiek kan. Aanvankelijk had Facebook een team van mensen die vaak gedeelde verhalen in de gaten hielden. Dat leverde Facebook de kritiek op dat het de Democraten in de kaart speelde. Daarop werd alles aan de robots overgelaten, maar die zien helaas niet het verschil tussen echt en nepnieuws.

Zo belangrijk als de kwestie is, zo moeilijk is het er iets aan te doen. De ongemakkelijke oplossing zal wellicht in veel kleine dingen liggen. Een daarvan is dat Facebook - uit schrik voor reputatieschade - een rem zet op flagrante misleiding, net zoals het nu ook bijvoorbeeld naaktbeelden weigert. Ook voor burgers - zoals de 1,7 miljard mensen die Facebook gebruiken - komt het er nog altijd op aan zichzelf te informeren of te reageren op flagrant onjuiste info.

Hoe lastig de discussie ook wordt, twee dingen kunnen alvast niet. We kunnen niet zo ver gaan dat we censuur invoeren of de vrijheid van meningsuiting aantasten. Evenmin kunnen we pretenderen dat Facebook, Google of Twitter voor de volle honderd procent moreel neutrale, op winst gedreven digitale ontmoetingsplaatsen zijn waar alles kan. Ze zijn als sociale media zo belangrijk geworden dat ze, samen met hun gebruikers, een minimum aan sociale normen in acht moeten proberen te nemen.

Reageren? Deel uw mening met ons en andere lezers op www.tijd.be/commentaar.