Het Hongaarse referendum over de Europese verdeelsleutel van de vluchtelingen is uitgedraaid op een ‘net niet’. Al is daarmee noch de vluchtelingenproblematiek noch de Europese eenheid gered.

De uitslag van het Hongaarse referendum is een halve nederlaag voor premier Viktor Orban, die hoopte op massale steun om de Europese politiek te dwarsbomen. Maar met een opkomst van 45 procent is het referendum niet geldig.

Wél stemde van die 45 procent ruim 95 procent tegen de Europese verdeelsleutel van de vluchtelingen. Dat liet de ondervoorzitter vann Fidesz, Gergely Gulyas, toe om te spreken van een ‘verpletterende overwinning’. Wat doet vermoeden dat Orban en zijn Fidesz-partij oppositie zullen blijven voeren tegen de quota die Brussel aan de landen wil opleggen.

In Brussel zal de uitslag met opluchting zijn onthaald. Na een Europese nederlaag in het Nederlandse referendum over Oekraïne en de brexit, was een nieuwe kaakslag bijzonder pijnlijk geweest. Met deze bedenking dat het Hongaarse referendum volgens de Nederlandse regels - waar slechts een opkomst van 30 procent noodzakelijk is - wel op een zware nederlaag was uitgedraaid.

De halve nederlaag van Orban bestempelen als een halve overwinning voor Europa is een stap te ver.

Zijn de zorgen nu voorbij? Nee, in Hongarije moet Orban nu zijn positie verzekeren, maar op het eerste zicht komt die niet in het gedrang. Wel komt de extreemrechtse partij Jobbik sterker te staan door de uitslag. Een tendens die ook Europees aan het worden is.

In Europa blijft de vluchtelingencrisis en de aanpak daarvan de grote splijtzwam. Hongarije weet zich gesterkt door landen als Polen, Tsjechië en Slovakije die evenmin de Brusselse vluchtelingenquota’s lusten. Bovendien steunde in Oostenrijk ook de extreemrechtse FPÖ het Hongaarse neen tegen de quota. De FPÖ kan binnenkort de Oostenrijkse president leveren.

De nationale agenda’s domineren steeds meer het Europese beleid. In december komt er in Italië nog een referendum en daar is een politieke crisis niet uitgesloten als premier Matteo Renzi wordt teruggefloten. Om nog maar te zwijgen over de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland volgend jaar. Er liggen nog heel wat struikelblokken in het verschiet.

De halve nederlaag van Orban bestempelen als een halve overwinning voor Europa is dus een stap te ver. Daarvoor is de interne verdeeldheid te groot en de vluchtelingencrisis kristalliseert die verdeeldheid in grote mate.

Het Hongaarse neen mag dan niet wettelijk zijn, het klinkt toch hard genoeg om de druk op Europa verder op te voeren. En voorlopig is er op die verdeeldheid nog geen begin van antwoord.