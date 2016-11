Niet treuzelen

Er is al te lang getreuzeld met de hervorming van de vennootschapsbelasting. Nu de Hoge Raad van Financiën zegt dat de rekening klopt, moet er snel werk van worden gemaakt.

De Hoge Raad van Financiën heeft het nagerekend: de hervorming van de vennootschapsbelasting die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) voorstelt, slaat geen gat in de begroting. Er is dus geen excuus meer om te blijven treuzelen met die dringende hervorming.

Hans D’Hondt, de topman van de federale overheidsdienst Financiën met een CD&V-etiket, trok daarover afgelopen weekend in De Tijd ook aan de alarmbel. Alle EU-landen zijn bezig bedrijven aan te trekken door hun fiscaal klimaat aantrekkelijker te maken. Als België niet snel handelt, dreigen we het duurste land ter wereld te worden. En als bedrijven vertrekken, keren ze niet zo gauw terug, waarschuwde hij.

Premier Charles Michel (MR) is zich van de urgentie bewust. Hij wil voortmaken met de hervorming van de vennootschapsbelasting. Maar dan moet hij wel CD&V overtuigen. Die coalitiepartner heeft zijn fiat voor de hervorming van de vennootschapsbelasting afhankelijk gemaakt van de invoering van een meerwaardebelasting op aandelen. Het zijn twee dossiers die economisch nochtans niet gekoppeld zijn, zoals het rapport van de Hoge Raad van Financiën bewijst. Als CD&V vasthoudt aan die politieke chantage, laadt ze een zware verantwoordelijkheid op zich. Want op die manier zet de partij welvaart en jobs op het spel.

De hervorming die Van Overtveldt op het oog heeft, is ingrijpend. Hij wil het nominale tarief van de vennootschapsbelasting verlagen naar 20 tot 25 procent. Maar tegelijk haalt hij een aantal heilige huisjes neer: nagenoeg alle aftrekposten worden geschrapt. Voor bedrijven die een belangrijk voordeel halen uit die aftrekposten is dat niet prettig. Maar het is nodig om de vennootschapsbelasting eerlijker, transparanter en eenvoudiger te maken.

Ook de notionele intrestaftrek moet op de schop. Terwijl net nu de Europese Commissie en het Internationaal Monetair Fonds de fiscale aftrek voor risicokapitaal bij de bedrijven internationaal beginnen aan te bevelen. Vasthouden aan de notionele intrestaftrek maakt het echter onmogelijk de nominale tarieven van de Belgische vennootschapsbelasting significant te verlagen. Daarover mag de Belgische regering nu niet opnieuw beginnen aarzelen.

Zelfs met het beoogde nominale tarief van 20 tot 25 procent zit ons land niet in de kop van het Europese peloton. De hervorming die nu voorligt, is maar een eerste stap. Als ons land fiscaal aantrekkelijk wil blijven voor bedrijven volstaat het niet de nominale tarieven te verlagen. Want dat is enkel een cosmetische operatie. In een volgende stap moet ook de reële belastingdruk op de bedrijven worden verminderd. En als Europa binnen afzienbare tijd de notionele intrestaftrek invoert in alle lidstaten, zal België dan ook moeten volgen.

Dat inpassen in het begrotingsplaatje wordt een uitdaging. Maar niet verdergaan met de hervorming zal de belastbare basis in de vennootschapsbelasting snel doen eroderen. Vanuit begrotingsstandpunt is dat de slechtere oplossing.