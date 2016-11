François Fillon is de presidentskandidaat voor Les Républicains. Hij slaat een pagina om in Frankrijk en het land krijgt een 'nieuw rechts': ongedwongen, liberaal en conservatief. Dat is een nieuw gegeven in Frankrijk.

Twee weken geleden werd hij nog omschreven als een 'loser', een verliezer. Maar François Fillon werkte in alle stilte drie jaar aan zijn programma en daarmee zette hij eerst de jaren-Sarkoy opzij en nadien de jaren-Chriac (en daarmee ook de Gaulle), in de persoon van Alain Juppé. Fillon is bereid om een nieuwe pagina te schrijven.

Voor Frankrijk is dat nieuw. Hoewel hij op 'rive gauche' woont, staat Fillon voor het Franse platteland. Een Frankrijk dat vaak vergeten wordt in de betere salons van Parijs en andere grote steden. Het is een beetje de wraak van het boerenverstand op het intellectualisme van de grootsteden.

Fillon heeft ook een duidelijk plan. Hij wil de 'pathetische' periode van de huidige socialistische president François Hollande doen vergeten. Maar hij reikt ook de hand naar de kiezer van de extreemrechtse Marine Le Pen. Haar kiezers wil hij lokken met de traditionele waarden en scherp gefocust op Frankrijk zelf.

De nieuwe rechtse presidentskandidaat heeft een duidelijjk liberaal programma dat helemaal gericht is op hervormingen die niet eenvoudig zijn, maar hij belooft om in een periode van 'tien jaar' het land er weer bovenop te krijgen. Bovendien is hij duidelijk conservatief als het om maatschappelijke waarden gaat, en staat hij op een nieuwe, belangrijke rol van Frankrijk: in Europa en de rest van de wereld. Ook dat is een breuklijn.

Opvallend is dat Les Républicains de rangen sluiten en dat alle tenoren van het debat in de voorverkiezingen uiteindelijk wel Fillon aanvaarden. Hij is dus duidelijk gedragen door een partij die wil winnen.

Is Fillon de volgende president van Frankrijk? Dat is goed mogelijk.

Op zijn extreemrechterzijde heeft hij al een belangrijke zet gedaan door de traditionele waarden en Frankrijk weer in het cenrum van de campagne te brengen. Daarmee heeft hij het Front National van Marine Le Pen een belangrijk argument uit de handen geslagen.

De linkse politici vechten elkaar momenteel de tent uit. Terwijl de huidige president François Hollande nog steeds niet gezegd heeft of hij voor een tweede termijn wil aanvatten, heeft premier Manuel Valls al min of meer zijn kandidatuur aangekondigd.

Daarnaast is er een pleiade linkse figuren die zich eveneens in de strijd willen werpen, terwijl nog een zekere Emmanuel Macron rondwaart die links en rechts probeert te verzoenen zonder enige partij achter zich te hebben.

In dat verschrikkelijk verdeelde politieke landschap maakt Fillon een grote kans. Hij is de man die 'de voorafgeschreven scenario's' overhoop haalde. Fillon stond nooit in een scenario als nieuwe Franse president. Misschien maakt hij, met zijn radicale programma, daarom een grote kans.