De gok van de Italiaanse premier Matteo Renzi is mislukt. De uitslag is verpletterend. Renzi is politiek dood, hij kan alleen maar zijn conclusies trekken. Dat doet hij, hij neemt ontslag. De markten mogen hun gang gaan.

De Italiaane premier is op een vernederende wijze onderuit gehaald. Zijn voorstel om de senaat te 'ontkleden' is magistraal mislukt. Dat is de politieke kant van het verhaal.

Maar voor Europa betekent deze uitslag een nieuwe uitdaging. De Italiaanse uitslag is natuurlijk belangrijk voor Italië zelf, maar uiteindelijk gaat het om het Europees project. En dat lijkt nu redelijk dood.

Italië komt onvermijdelijk in een crisis terecht, voorlopig nog puur lokaal, maar de vlam kan snel overslaan. Italië is altijd het land van de trage hervormingen geweest en het bankenlandschap is bijzonder kwetsbaar. Banco Monte dei Paschi di Siena is daar het beste voorbeeld van.

De bank staat volledig op instorten en het is maar de vraag of ze nog gered kan worden. En als die bank valt, dan is er nog een hele reeks die kan volgen.

Met het vertrek van Renzi komt er een grote crisis in Italië. Er is geen duidelijke winnaar van dit politieke gevecht, en uiteindelijk wenkt een Spaanse patstelling waarbij geen coalities meer mogelijk zijn.

In Oostenrijk kon het populisme nog ingedijkt worden, maar dat is nu mislukt. Renzi nam een gok met het uitschrijven van dit referendum en die is volledig mislukt.

Het is meteen een dikke streep door de Europese hervorming, zo gewild in Berlijn, waarbij een 'daadkrachtig' regeringsbeleid de oekazes van de Duitse hoofdstad moet uitvoeren.

Met de brexit en het Italiaanse 'neen' heeft dat model zijn grens bereikt. In tegenstelling tot de instelling die de Europese Unie is, zijn de inwoners van Europa niet langer gelukkig.

De Italianen willen geen geleid beleid vanuit Brussel. Brussel zal een antwoord moeten vinden.

De Italianen willen geen geleid beleid vanuit Brussel. Brussel zal een antwoord moeten vinden.

Dat is niet evident. Tot dan zullen de markten iedere zwakheid van het Italiaaans bestel uitbuiten. En die zwakheden zijn talrijk. Dat maakt de derde economie van de eurozone kwetsbaar. Met de bedenking dat de tweede economie, Frankrijk, in een crisis verkeert en de vierde economie, Spanje, zich moet redden met een dubieus compromis, betekent dit nog grotere instabiliteit.

Het afgraven van de Europese constructie zet zich dus door, soms met de hulp van overtuigde Europeanen zoals Renzi.