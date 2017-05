De sector van de rusthuizen en hun bewoners hebben nood aan rust en stabiliteit. Het is daarom verantwoord strenge eisen te stellen aan de rusthuisexploitanten.

Senior Assist, een van de grote particuliere uitbaters van woon-zorgcentra in ons land, wankelt. De groep is voor een stuk gebouwd op schimmige financiële constructies die lopen via Monaco, Luxemburg, Ierland en de Britse Maagdeneilanden. De grote behoefte aan extra rusthuizen in ons land - een gevolg van de vergrijzing van de bevolking - en het financiële onvermogen van de overheid om daarin te voorzien, heeft een aantal avonturiers naar die sector gezogen. Die zagen een aantrekkelijke commerciële en beleggingsopportuniteit en zetten volop financiële hefbomen in. Maar ze hadden weinig interesse voor waar het in de kern bij ouderenzorg om draait.

Sinds enkele jaren is wel een professionalisering van de sector bezig en wordt het kaf van het koren gescheiden. Dat gaat gepaard met schokken. Het is niet ongewoon dat een rusthuis in een paar jaar tijd verschillende keren van eigenaar verandert. Voor de bewoners en voor hun families brengt dat telkens weer verandering en onzekerheid mee. De rusthuissector heeft nood aan rust en stabiliteit. Want zijn klanten zijn kwetsbare mensen.

Als een enkel woon-zorgcentrum in de problemen komt, kan daar een oplossing voor worden gevonden. De Vlaamse overheid heeft daar een draaiboek voor. Maar wat als een groep als Senior Assist, met 34 rusthuizen en 3.000 bedden in ons land, onderuitgaat en het personeel niet langer betaald wordt? Alternatieve huisvesting en zorg vinden voor de 3.000 rusthuisbewoners is niet eenvoudig. Ze dreigen aan hun lot overgelaten te worden. Een groep als Senior Assist is too big to fail. Als de onderneming kapseist, moet de overheid op een af andere manier een reddingsboei werpen.

Zulke incidenten doen onvermijdelijk de vraag rijzen of bejaardenzorg wel aan het commercieel particulier initiatief kan worden overgelaten. Neemt de overheid dit beter niet zelf in handen? Die heeft echter niet het geld om de zorguitdagingen op te vangen. Daar ligt dus niet de oplossing.

Wegens het maatschappelijk belang van de activiteit mag de overheid strenge eisen stellen aan wie rusthuizen exploiteert. Een gezonde, stabiele en transparante financiële structuur moet een van de basisvereisten zijn. Waarom zou de overheid als voorwaarde voor die erkenning niet vragen, zoals ze dat doet voor bankiers, dat de bestuurders van de rusthuisuitbaters ‘fit and proper’ moeten zijn? Dat ze de vereiste deskundigheid moeten hebben en professioneel betrouwbaar moeten zijn.

Het is geen probleem dat rusthuizen worden uitgebaat door particuliere ondernemingen met een winstoogmerk. Ze vullen een gat op dat de overheid laat. Maar het dienen ernstige partijen te zijn. Voor opportunisten is op deze markt geen plek.