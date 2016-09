Nu of niet meer

De regering maakt deze weken haar budget op voor haar laatste verkiezingsloze jaar. Als ze sociaal-economisch echt het verschil wil maken, moet het nu gebeuren.

De vakbonden hopen vandaag in Brussel 80.000 mensen op de been te krijgen om een linkse vuist te maken tegen het beleid van de regering-Michel. Hun zorgen over jobs en welvaart zijn de juiste. De antwoorden die ze willen, zijn helaas de verkeerde.

Een van de misvattingen is bijvoorbeeld dat de onthullingen over LuxLeaks of Panama Papers bewijzen dat álle bedrijven niets betalen. De ontwijking moet uiteraard worden aangepakt. Maar wie naar de inkomsten van de fiscus kijkt, ziet dat de inkomsten uit de vennootschapsbelasting historisch hoog zijn.

Een andere misvatting is dat de overheid nauwelijks inkomsten uit kapitaal haalt. De cijferaars van Eurostat berekenden dat ons land in 2012 - het recentste jaar met vergelijkbare cijfers in de EU - 10 procent van het bruto binnenlands product aan vermogenstaksen inde. Alleen Luxemburg, Frankrijk en Italië doen beter. Eurostat interpreteert vermogenslasten breed, en rekent er ook de roerende voorheffing en de vennootschapsbelasting onder, omdat vermogen nu eenmaal vaak in een vennootschap zit.

Een derde misvatting is dat er na de ontslagrondes bij Caterpillar en de verzekeraars AXA en P&V zo veel jobs verdwijnen dat bedrijven sancties moeten krijgen of collectief ontslag moeilijker moet worden. De werkloosheid daalt. Er zijn sinds kort weer méér jobs, ook in de privésector. Dat is belangrijk, omdat die privéjobs broodnodige overheidsinkomsten opleveren.

We investeren nauwelijks. Onze belastingdruk is hoog. We schuiven facturen door naar onze kinderen.

Bovendien is het op termijn geen oplossing om ontslagen nog lastiger te maken. Dat kan even helpen, maar dreigt ertoe te leiden dat ondernemers niet durven aan te werven, omdat ze zich niet kunnen engageren tot een jarenlange uitgave.

Tekenend is dat in het flexibele Duitsland de werkloosheid de helft lager ligt dan bij ons, terwijl ze in Frankrijk - een land met een strenge arbeidswetgeving - bijna een kwart hoger ligt. Ook het jaarlijkse onderzoek van het Wereld Economisch Forum leerde gisteren dat de stroeve arbeidsmarkt een hinderpaal is om nieuwe investeringen en jobs aan te trekken.

De zorgen over jobs, over welvaart en over het overleven van de welvaartsstaat bij de betogers vandaag zijn terecht. Alleen is er geen simpele weg. We laten al jaren een welvaartsstaat draaien op geld dat we niet hebben en die welvaartsstaat geeft ieder jaar meer uit. We investeren nauwelijks in infrastructuur. Onze belastingdruk is hoog. We schuiven volop facturen door naar onze kinderen. Door geen schulden af te bouwen zijn we onze volgende financiële crisis aan het voorbereiden: we betalen nu al 11 miljard euro per jaar aan rentelasten. Wat moet dat worden als de rente ooit stijgt?

De regering-Michel heeft zich de historische opdracht gegeven de jarenlange weerstanden tegen verandering te doorbreken en eindelijk de welvaartsstaat weer op de sporen te krijgen. De regering maakt haar begroting op voor haar laatste verkiezingsloze jaar. Het is nu of niet meer.