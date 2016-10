Nu of nooit

Vandaag leest premier Charles Michel zijn laatste beleidsverklaring voor een verkiezingsloos jaar voor. Beter dan dit wordt het wellicht niet meer.

Wie gisteren de federale regeringspartijen zag vechten over de invoering van een meerwaardebelasting, kon niet anders dan zich afvragen wat in een land als België het verschil is tussen centrumrechts en 25 jaar socialisten in de regering. Het is des te merkwaardiger omdat CD&V, die de meerwaardebelasting verdedigt, in haar verkiezingscampagne met geen woord repte over dergelijke lasten, maar na de verkiezingen knal het omgekeerde begon te doen.

De topministers van de MR, CD&V, Open VLD en CD&V gingen gisteren de nacht in om een akkoord te zoeken over de begroting 2017, zodat premier Charles Michel (MR) vandaag om 14 uur in de Kamer zijn beleidsverklaring kan voorlezen. Met wat gisteren op tafel lag, was het moeilijk daar heel enthousiast over te zijn.

Wat ontgoochelt, is hoe zelfs een regering die zich als centrumrechts aandiende er blijkbaar maar niet in slaagt de begroting op orde te krijgen. Alles wees er gisteravond op dat we uit koers zijn geslagen en zelfs riskeren dit jaar weer vlak bij of zelfs boven het begrotingstekort van 3 procent van het bbp te eindigen. Alles zag het er gisteravond naar uit dat ook de begrotingsinspanning voor volgend jaar klein zal zijn. Als dat vandaag inderdaad zo blijkt, mag de regering stilaan haar officiële doel begraven om nog voor de volgende verkiezingen haar budget uit het rood te tillen.

De weerstand tegen verandering is zo groot dat het niet mogelijk blijkt snel en grondig orde op zaken te stellen.

Wat ontgoochelde, was hoe laat de voorbereidingen voor die begrotingsgesprekken zijn gestart, hoe traag de discussies over inhoudelijke maatregelen op gang kwamen en hoe dan twee dagen voor de beleidsverklaring er plots weer een plan voor een meerwaardebelasting op tafel werd gegooid.

Het is des te ontgoochelender, omdat van deze regering veel wordt verwacht. Als er één moment was na de jaren van opeenvolgende verkiezingen om een visie op lange termijn te ontplooien, dan was het nu. Die ‘window of opportunity’ sluit stilaan. Het is moeilijk te zien hoe de dingen in het lokale verkiezingsjaar 2018 beter zullen lopen. Laat staan in 2019, wanneer we nog eens een moeder aller verkiezingen krijgen.

Het trieste is dat het vooral toont dat de weerstand tegen verandering zo groot is dat het niet mogelijk blijkt snel en grondig orde op zaken te stellen. En net dat is wat zou moeten gebeuren, als je ziet hoe hoog de staatsschuld is, hoe weinig mensen werken, hoe groot het begrotingstekort blijft en hoe hoog de vergrijzingsfacturen zich aandienen. Er wordt geprobeerd, maar het gaat bijzonder traag.

Het wordt daarom uitkijken in welke mate de regering vandaag de begrotingsschade beperkt, en in welke mate ze er op andere punten wel in slaagt te scoren. Door een eenvoudiger en lager vennootschapsbelasting, die werken aanmoedigt. Door een flexibeler carcan rond de 38 urenweek, die pieken en dalen in de werkweek toelaat. En door een hervorming van de wet op de concurrentiekracht, die Belgische bedrijven en iedereen die er werkt een duw in de rug geeft.